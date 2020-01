Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Casino sanctionné après son avertissement sur résultats Reuters • 17/01/2020 à 10:58









PARIS, 17 janvier (Reuters) - Le titre Casino CASP.PA dégringole vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir abaissé son objectif annuel de résultat d'exploitation en France en raison, selon le groupe de distribution, de l'impact des grèves. A 10h58, le titre chute de -8,15% à 35,6 euros, à un plus bas depuis la mi-août. Il accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice parisien SBF 120 .SBF120 (0,92%), précédé dans sa chute par Fnac-Darty (-9,77%), qui a publié également des chiffres décevants. La maison mère de Casino, Rallye GENC.PA recule pour sa part de -2,82%, alors que certaines catégories de porteurs d'obligations ont rejeté la veille le plan de restructuration de la dette. Casino, engagé dans des cessions d'actifs pour réduire son endettement, anticipe une croissance du résultat opérationnel courant, en données encore non auditées et sur le périmètre France Retail hors immobilier, en hausse de 5% pour l'année écoulée contre 10% dans sa précédente estimation. Le directeur financier David Lubek a déclaré à la presse que cette révision à la baisse était essentiellement due aux grèves qui perturbent les transports en France depuis le 5 décembre dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. "Même si Casino n'est pas le seul groupe et probablement pas le dernier à citer l'impact des grèves sur ses résultats, nous pensons que la révision est trop importante pour que ce soit l'unique justification", estime Borja Olcese, analyste chez JPMorgan. "Plus inquiétant encore, Casino semble réticent à commenter les objectifs de génération de cash-flow et de réduction de la dette pour la France", ajoute l'analyste de la banque américaine. Au quatrième trimestre, Casino a réalisé un chiffre d'affaires moins bon que prévu, de 9,228 milliards d'euros alors que les analystes attendaient environ 9,7 milliards. "Des chiffres faibles (...) avec des ratés dans tous les segments", résument de son côté les analystes de Bernstein, qui soulignent également que d'autres facteurs contribuent certainement à l'avertissement du groupe de distribution. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -7.82% SBF 120 Euronext Paris +0.99% RALLYE Euronext Paris -2.82%

