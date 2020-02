Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Carrefour en tête du CAC 40, Goldman Sachs passe à l'achat Reuters • 18/02/2020 à 10:43









PARIS, 18 février (Reuters) - Carrefour CARR.PA affiche la plus forte hausse de l'indice CAC 40 mardi matin en Bourse de Paris, profitant d'une recommandation d'achat de Goldman Sachs, qui juge le titre sous-valorisé au regard des perspectives d'amélioration de la rentabilité. L'action du groupe de grande distribution gagne 2,22% à 16,12 euros à 10h20 alors que le CAC 40 .FCHI cède 0,7%. Au même moment, l'indice Stoxx européen de la distribution .SXRP abandonne 0,24%. Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours à un an de 15,90 à 20 euros, ce qui implique un potentiel d'appréciation de 27% par rapport à la clôture de lundi (15,765 euros). Les analystes de la banque américaine expliquent que 2019 a marqué pour Carrefour "la première année complète de croissance des marges d'exploitation en France depuis 2014" et que les indications données par le groupe impliquent une augmentation des marges d'exploitation d'au moins 30 points de base au second semestre de l'an dernier. Pour 2020, ils tablent sur une progression d'environ 10% du bénéfice d'exploitation (Ebit) après +7,5% attendu pour en 2019. "En dépit de cette accélération de la croissance, Carrefour se traite sur des plus bas de plusieurs années par rapport au secteur", soulignent-ils. Ils estiment ainsi à 30% la décote du titre en terme de ratio valeur d'entreprise/Ebitda par rapport à la moyenne des concurrents européens cotés. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +2.25% CAC 40 Euronext Paris -0.37%

