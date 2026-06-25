BOURSE CANADIENNE-Les contrats à terme sur le TSX progressent légèrement grâce aux hausses des valeurs technologiques à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le TSX progressent de 0,3 %

* Le pétrole et l'or reculent

* La Banque du Canada s'est engagée à maintenir une politique monétaire souple, selon le compte-rendu de sa réunion

Les contrats à terme sur les valeurs phares du Canada ont légèrement progressé jeudi, suivant la tendance haussière de Wall Street après les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm, tandis que les investisseurs restaient attentifs à l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX

SXFcv1 affichaient une hausse de 0,3 % à 6 h 25 (heure de l'Est) (10 h 25 GMT).

* Les fabricants américains de puces électroniques ont progressé en pré-ouverture après que les prévisions optimistes de Micron MU.O et de Qualcomm QCOM.O ont laissé entrevoir une forte demande en matière d’IA, apaisant ainsi les craintes selon lesquelles la hausse des valeurs liées à l’IA serait allée trop loin.

* Sur le plan géopolitique, l’évolution du conflit entre les États-Unis et l’Iran est restée au centre de l’attention après que l’administration américaine a sollicité des fonds supplémentaires pour financer la guerre.

* Les cours du pétrole sont retombés à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le début de la guerre en Iran, les anticipations d’une hausse de l’offre en provenance du Moyen-Orient l’emportant sur les inquiétudes liées à la demande.

O/R

* L'or au comptant XAU= et l'argent XAG= ont reculé respectivement de 0,3 % et 0,04 %, les anticipations de hausses des taux d'intérêt américains pesant sur les métaux précieux.

GOL/

* L'indice composite S&P/TSX du Canada .GSPTSE a chuté mercredi à son plus bas niveau depuis près de deux semaines, le prix du pétrole revenant à son niveau d'avant le début de la guerre en Iran, les actions des secteurs de l'énergie et des métaux entraînant le marché à la baisse.

* Par ailleurs, le Conseil de direction de la Banque du Canada a décidé de maintenir une politique monétaire souple afin de pouvoir réagir aux nouvelles restrictions commerciales américaines, à l’impact des prix de l’énergie, ou aux deux à la fois, selon le compte-rendu de sa réunion publié mercredi.

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