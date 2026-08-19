BOURSE CANADIENNE-Les actions de Toronto rebondissent grâce au répit apporté par la suspension des droits de douane décidée par Trump ; les valeurs minières s'envolent

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* Aris Mining en tête des hausses, avec une progression de 9,4 %

* Trump annonce mardi soir une suspension de trois jours des droits de douane

* Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed sera publié dans le courant de la journée

par Sudeshna Ghoshal

L'indice boursier principal canadien, fortement orienté vers les matières premières, a légèrement progressé mercredi, les investisseurs se réjouissant de la suspension des nouveaux droits de douane américains sur les produits canadiens, tandis que la hausse des valeurs minières a apporté un soutien supplémentaire.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 0,9 % à 36.653,47 points à 9 h 54 (heure de l'Est), après trois jours consécutifs de baisse.

* Le président américain Donald Trump a annoncé mardi en fin de journée qu'il suspendait pendant trois jours les nouveaux droits de douane de 50 % qui devaient entrer en vigueur mercredi sur les produits canadiens, affirmant que les deux pays étaient parvenus à un accord.

* “L'annonce par Trump d'un sursis de trois jours apporte un certain soulagement à notremarchéboursier canadien, ce quidevrait lui permettre de remonter”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James.

* Le géant minier .GSPTTMT a grimpé de 5,4 %, menant la hausse de l’indice principal, alors que les cours de l’or ont légèrement progressé de près de 3 %, soutenus par une baisse du dollar et des rendements obligataires. GOL/

* Aris Mining ARIS.TO s’est particulièrement distinguée, avec une hausse de 9,2 %, tandis qu’OceanaGold Corp OGC.TO et Endeavour Silver EDR.TO ont chacune progressé de plus de 8 %.

* Les valeurs énergétiques .SPTTEN ont progressé de 0,8 %, les cours du pétrole ayant grimpé dans un contexte d’ incertitude concernant le transit maritime par le détroit d’Ormuz et les perturbations persistantes de l’approvisionnement. O/R

* Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’échangeaient autour de 92 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate atteignait 85,97 dollars le baril. O/R

* Sept des dix principaux secteurs de la Bourse de Toronto (TSX) affichaient des hausses.

* Les opérateurs attendent également le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine, qui doit être publié plus tard dans la journée et qui pourrait apporter de nouveaux éclairages sur la trajectoire des taux d’intérêt de la banque centrale.