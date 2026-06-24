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BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule sous l'effet des secteurs de l'énergie et des matériaux ; les pourparlers de paix au Moyen-Orient au centre de l'attention
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix et des détails tout au long du texte)

* Le TSX recule de 0,3 %

* Les valeurs des secteurs des matériaux et de l'énergie font baisser l'indice

* Les valeurs technologiques progressent dans l'attente des résultats de Micron

par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a reculé mercredi, plombé par les valeurs minières et énergétiques, les investisseurs restant prudents face aux désaccords entre les États-Unis et l'Iran sur les termes clés d'un éventuel accord de paix.

À 10 h 07 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 0,3 % à 34 806,37 points.

* Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que l’Iran avait accepté des inspections nucléaires “à l’infini”, tandis que Téhéran a affirmé n’avoir fait aucune concession de ce type lors des négociations, ce qui soulève des questions quant à la viabilité de leur fragile accord de paix.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui regroupe les valeurs minières métallifères, a reculé de 2,6 %, suivant la baisse des cours de l’or sous la pression d’un dollar américain plus fort et des anticipations croissantes de hausses des taux d’intérêt. GOL/

* Lundin Mining LUN.TO , Hudbay Minerals HBM.TO et Americas Gold and Silver USA.TO figuraient parmi les plus fortes baisses de l’indice principal, reculant chacune de 6,1 % à 6,7 %.

* L’indice de l’énergie .SPTTEN a reculé de 2,1 %, le prix du Brent ayant chuté de plus de 3 dollars mercredi pour atteindre son plus bas niveau depuis avant le début du conflit avec l’Iran. O/R

* Seuls trois des dix secteurs du TSX étaient dans le rouge, mais les baisses enregistrées par les valeurs phares des secteurs de l’énergie et des matériaux ont entraîné l’indice à la baisse.

* Le secteur financier .SPTTFS a reculé de 0,3 %.

* “La prime de guerre a pratiquement disparu du cours du pétrole… À moins que les banques canadiennes ne connaissent une bonne journée, le TSX pourrait rester à la traîne, car les secteurs du pétrole et des matériaux sont en baisse”, a déclaré Allan Small, conseiller en investissement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d’iA Private Wealth.

* En revanche, les valeurs technologiques .SPTTTK ont progressé de 2,3 %, suivant la tendance de Wall Street, les actions du secteur affichant des résultats mitigés à l’approche de la publication des résultats de Micron MU.O .

Valeurs associées

AMERIC GLD&SLVR
6,540 CAD TSX -6,30%
HUDBAY MINERALS
33,420 CAD TSX -7,27%
LUNDIN MINING
33,000 CAD TSX -4,95%
MICRON TECHNOLOGY
1 035,0801 USD NASDAQ -1,59%
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