BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule sous l'effet de la baisse des valeurs technologiques et aurifères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX recule de 0,5%

* L'indice technologique recule de 2%

* Les valeurs minières chutent alors que l'or recule

(Mise à jour des cours et des détails tout au long de l'article) par Sruthi Shankar

Le principal indice boursier canadien a reculé mercredi, les valeurs technologiques et les sociétés minières aurifères subissant des pressions à la vente, tandis que les investisseurs suivaient de près l'évolution du conflit au Moyen-Orient et la visite du président américain Donald Trump en Chine.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a reculé de 0,5% pour s'établir à 34.128,67 points à 11h03 (heure de l'Est). Il avait clôturé mardi à son plus haut niveau en trois semaines.

Les valeurs technologiques .SPTTTK ont chuté de 2%, atteignant leur plus bas niveau depuis un mois. Les actions du fabricant de microprocesseurs Celestica CLS.TO , de la société de contenu et de technologie Thomson Reuters TRI.TO et de l'éditeur de logiciels OpenText OTEX.TO ont reculé de 2,6% à 4,7% chacune.

L'indice a enregistré la plus mauvaise performance du TSX cette année, avec une baisse de près de 20%.

Le secteur technologique canadien est davantage considéré comme une victime de l'intelligence artificielle que comme un bénéficiaire, compte tenu de la forte concentration d'entreprises de logiciels, a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

“Il a fortement chuté au premier trimestre et ne s'est pas vraiment redressé aussi bien que le secteur technologique américain.”

Les marchés boursiers canadiens dans leur ensemble se sont négociés juste en dessous de leur plus haut niveau historique atteint le 2 mars, soutenus par une saison des résultats optimiste, largement tirée par les sociétés énergétiques et minières.

Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 sont restés globalement inchangés, mais se sont maintenus au-dessus de 100 dollars le baril, les investisseurs surveillant un cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient et attendant un sommet à enjeux élevés à Pékin entre Trump et le président chinois Xi Jinping. O/R

Les valeurs énergétiques sont restées stables.

Les sociétés minières aurifères .SPTTGD ont toutefois reculé de 1,4%, les cours du métal précieux ayant baissé après que des données sur les prix à la production aux États-Unis, plus élevées que prévu, ont renforcé les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire. GOL/

L'action Equinox Gold EQX.TO a chuté de 3,6% après que la société a annoncé son intention d'acquérir Orla Mining

OLA.TO dans le cadre d'une opération entièrement en actions visant à créer un producteur d'or nord-américain d'une valeur d'environ 18,5 milliards de dollars. L'action Orla a reculé de 0,7%.

Les actions de Boyd Group BYD.TO , qui exploite des centres de carrosserie et de réparation de vitres automobiles à travers l'Amérique du Nord, ont chuté de 12% après que la société a déçu les attentes des analystes concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre.