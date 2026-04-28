BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule légèrement alors que les marchés évaluent le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran et les incertitudes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX recule de 0,5 %

* Les valeurs technologiques reculent en raison des inquiétudes liées aux investissements dans l'IA

(Mise à jour des cours et des détails tout au long de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a ouvert en baisse mardi, les sociétés minières menant le recul, alors que les investisseurs évaluaient l'impasse persistante dans la guerre en Iran et le scepticisme quant à la capacité des investissements dans l'IA à générer des rendements durables pour les valeurs technologiques.

À 10 h 25 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 0,5 % à 33.632,24 points. L'indice s'apprêtait à enregistrer une quatrième séance consécutive de baisse.

Un responsable américain a déclaré que le président Donald Trump n'était pas satisfait de la dernière proposition de l'Iran visant à reporter les discussions sur son programme nucléaire jusqu'à la fin de la guerre et la résolution des différends maritimes.

Les sociétés minières AbraSilver Resources ABRA.TO , Lithium Americas LAC.TO et NovaGold Resources NG.TO ont chuté de 6,2 % à 5,4 %, suivant la baisse des cours de l'or et de l'argent.

Le sous-indice technologique .GSPTTMT a chuté de 3,7 %, suivant l'évolution desprincipaux indices américains , après que le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires.

« Le marché a relégué la guerre au Moyen-Orient au second plan, et une grande partie de ce que nous observons est en réalité liée à la technologie et aux résultats financiers », a déclaré Allan Small, conseiller en placement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d’iA Private Wealth.

Six des onze principaux secteurs du TSX étaient dans le rouge.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont toutefois progressé de 1,5 %, reflétant la hausse des prix du pétrole dans un contexte d'inquiétudes liées à l'offre. O/R

Les investisseurs attendaient également la décision de politique monétaire de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale américainemercredi.

Selon les données compilées par LSEG, les marchés monétaires anticipent une stabilisation du taux directeur de la Banque du Canada cette semaine et au moins une hausse d'un quart de point d'ici la fin de 2026.

Du côtédes actions, Barrick Mining ABX.TO a chuté de 3,7 % après que la société minière a nommé Wessel Hamman au poste de directeur financier de la nouvelle société qui détiendra les actifs nord-américains de Barrick après son introduction en bourse .