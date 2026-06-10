BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient ; la Banque du Canada maintient ses taux inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix et des détails tout au long du texte)

* Le TSX recule de 0,07 %

* Les sociétés minières plombent le marché alors que les cours de l'or reculent

* La Banque du Canada maintient ses taux

par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a reculé mercredi, alors que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran a semé le doute quant aux perspectives d'un accord visant à mettre fin au conflit, tandis que la Banque du Canada a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu.

À 10 h 11 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 0,07 % à 34 386,29 points.

* Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l'Iran avait mis trop de temps à négocier un accord et qu'il allait désormais “devoir en payer le prix”, tandis que Téhéran a indiqué qu'il réévaluerait son engagement diplomatique avec Washington après les frappes de représailles de la nuit.

* “Ce soi-disant cessez-le-feu n'est pas vraiment un "cessez-le-feu", ce qui freine l'appétit pour le risque. Ce genre de gesticulations belliqueuses de l'Iran n'aide pas”, a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les valeurs minières métallifères, a le plus pesé sur l'indice après que les cours de l'or ont chuté d'environ 2 % en raison de la résurgence des inquiétudes concernant les hausses de taux d'intérêt. GOL/

* Mercredi, la Banque du Canada a laissé son taux directeur inchangé , comme largement prévu, et a déclaré qu’elle ne voyait que peu d’indications que la hausse des prix de l’énergie alimentait une inflation généralisée.

* “Le ton de la Banque du Canada pourrait avoir plus d’importance que la décision sur les taux elle-même. En laissant la porte ouverte tant à des baisses qu’à des hausses, la Banque reconnaît que les décideurs politiques opèrent dans un climat d’incertitude réelle… un mauvais chiffre sur l’inflation et ils relèvent les taux. Un mauvais rapport sur l’emploi et ils les baissent”, a déclaré Michael Constantino, directeur général de Webull Canada.

* Cinq des dix secteurs du TSX ont progressé, les valeurs énergétiques .SPTTEN contribuant à limiter les pertes avec une hausse de 1,2 %, les cours du pétrole ayant augmenté après que le président Trump eut fustigé l’Iran dans un message publié sur Truth Social. O/R

* Par ailleurs, les économistes ont cité la révision prochaine de l'accord de libre-échange nord-américain – l'Accord États-Unis-Mexique-Canada – comme la plus grande incertitude pesant sur l'économie canadienne.

* Les prix à la consommation américains ont augmenté de 4,2 % au cours des 12 mois précédant mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, selon les données, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le prix de l'essence et d'autres produits énergétiques.

* Entre autres, l'action Thomson Reuters TRI.TO a chuté de 1,3 %, alors que la société de contenu et de technologie doit faire face à un vote des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle concernant ses contrats de services avec le gouvernement américain, qui, selon certains investisseurs et employés, pourraient contribuer à la répression menée par l'administration Trump contre les immigrants sans papiers.