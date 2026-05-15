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BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule de 1 % alors que la chute des obligations pèse sur le moral des investisseurs
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX recule de 1,3 %

* Le pétrole grimpe de plus de 2 %, l'or recule

* Financial Corp en hausse après une rumeur selon laquelle la société pourrait faire une offre sur Hiscox

(Mise à jour des cours et des détails tout au long de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi

L'indice boursier principal du Canada a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, les craintes d'une forte inflation due au conflit au Moyen-Orient ayant déclenché une chute sur le marché mondial des obligations.

À 10 h17 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 1,3 % à 33.820,26 points et s'apprêtait à enregistrer une perte hebdomadaire.

Les rendements obligataires mondiaux ont bondi, les signes de tensions économiques liées à la guerre en Iran et la flambée des prix du pétrole ayant fait craindre une accélération des hausses de taux d'intérêt par les banques centrales mondiales et un ralentissement de la croissance économique.

Le rendement des obligations d'État canadiennes à 10 ans

CA10YT=RR a atteint 3,67 %, son plus haut niveau en près de deux ans.

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur inchangé à 2,25 % en avril, mais les investisseurs anticipent actuellement deux hausses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG.

“Compte tenu de tous les facteurs, le TSX s’est montré résilient cette année; une légère correction n’est donc pas inattendue, car une grande partie de la volatilité récente n’est que de la gesticulation et les gros titres changent tous les jours”, a déclaré Michael Constantino, directeur général de Webull Canada.

Les investisseurs ont également suivi le départ du président américain Donald Trump de Chine sans avancée majeure sur le front commercial ni progrès dans les efforts visant à mettre fin au conflit avec l’Iran.

Les actions des poids lourds du secteur minier .GSPTTMT ont reculé de 5 %, les cours de l’or et de l’argent ayant chuté après que la hausse des rendements des bons du Trésor et le raffermissement du dollar américain ont terni leur attrait.

GOL/

Americas Gold and Silver USA.TO , Aya Gold & Silver

AYA.TO et Wesdome Gold Mines WDO.TO ont chuté de 8,1 % à 9 % et ont été les plus fortes baisses de l'indice de référence.

À l'inverse, les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont progressé de 1 %, les cours du pétrole ayant grimpé après que les déclarations de Trump et du ministre iranien des Affaires étrangères ont encore entamé les espoirs d'un accord visant à mettre fin aux attaques et aux saisies de navires dans le détroit d'Ormuz. O/R

Parmi d'autres, Financial Corp IFC.TO a progressé de 1,8 % après des informations selon lesquelles la société canadienne Intact envisageait une offre potentielle sur l'assureur britannique Hiscox HSX.L .

Conifex CFF.TO a chuté de 4,3 % après que le chiffre d'affaires du premier trimestre du producteur de bois d'œuvre et de bioénergie a baissé en raison d'une réduction du nombre de jours d'exploitation.

Valeurs associées

AMERIC GLD&SLVR
8,825 CAD TSX -10,04%
AYA GLD & SLVR
26,790 CAD TSX -8,75%
CONIFEX TIMBER
0,110 CAD TSX -4,35%
HISCOX
1 858,000 GBX LSE +13,36%
INTACT FINANCIAL
261,710 CAD TSX +1,63%
WESDOME GOLD MIN
27,665 CAD TSX -9,71%
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