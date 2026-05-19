BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule alors que les craintes liées à l'inflation prennent le pas sur l'apaisement des tensions géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX recule de 0,1%

* L'inflation annuelle au Canada s'établit à 2,8% en avril

(Mise à jour des prix et des détails) par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a légèrement reculé mardi dans un marché agité, pénalisé par la hausse des rendements des bons du Trésor , tandis que les investisseurs analysaient lesnouvelles données indiquant une hausse de l'inflation nationale en avril.

À 10 h39 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 0,1% à 33.795,69 points.

Les inquiétudes géopolitiques se sont apaisées après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il y avait désormais de "très bonnes chances" de parvenir à un accord limitant le programme nucléaire iranien.

Au sein de l'indice, les valeurs minières de premier plan

.GSPTTMT ont reculé de 3,7%, le cours de l'or ayant baissé de 1,6%. GOL/

À l'inverse, le sous-indice technologique .SPTTTK a mené la hausse, avec une progression de 2,1%, les titres Thomson Reuters TRI.TO , Constellation Software CSU.TO et Descartes Systems DSG.TO enregistrant des hausses comprises entre 5,3% et 9,2%.

Les marchés obligataires mondiaux ont fait craindre un resserrement de la politique monétaire par les grandes banques centrales, alors que le conflit au Moyen-Orient fait flamber les prix du pétrole.

Les rendements des obligations d'État canadiennes à 10 ans

CA10YT=RR ont augmenté de 1,3 point de base pour atteindre 3,706%. Le rendement des titres de référence similaires du gouvernement américain a atteint 4,6273%.

Le taux d'inflation annuel du Canada s'est accéléré à 2,8% en avril, contre 2,4% en mars, principalement en raison d'une flambée des prix de l'essence, selon les données de Statistique Canada . Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un taux d'inflation annuel de 3,1%.

"L'inflation affiche une tendance à la hausse, ce qui n'est pas une bonne nouvelle et complique également la donne pour la Banque du Canada", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners chez Raymond James, ajoutant que la hausse des rendements obligataires avait également pesé sur les marchés.