BOURSE CANADIENNE-Le TSX rebondit, les secteurs technologique et financier tirant les hausses généralisées

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* Le TSX termine en hausse de 0,7 % à 34 268,27

* Le Canada dévoile un plan visant à doubler la capacité du réseau électrique

* Le secteur financier progresse de 1,6 %, Brookfield gagnant 5,4 %

* Le secteur technologique termine en hausse de 2 %

(Mises à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a progressé jeudi, porté par les gains des valeurs financières et technologiques, alors que les perspectives d'accords économiques entre les États-Unis et la Chine et les projets de dépenses d'infrastructure au niveau national ont stimulé le moral des investisseurs.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a terminé en hausse de 226,84 points, soit 0,7 %, à 34 268,27, se rapprochant du sommet de sa fourchette des dernières semaines. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records, les investisseurs ayant bien accueilli des données économiques globalement solides et suivi de près les développements à Pékin, où le président américain Trump participait à une réunion cruciale avec son homologue chinois Xi Jinping.

« Tout le monde parie sur l'idée que quelque chose de positif va ressortir de cette réunion (réunion) », a déclaré Jay Bala, cofondateur et gestionnaire de portefeuille senior chez AIP Asset Management. L'entrée en bourse sur le Nasdaq du concepteur de puces Cerebras Systems CBRS.O et le potentiel des investissements dans les infrastructures au Canada pour stimuler l'économie ont renforcé la dynamique positive du marché, a ajouté M. Bala.

Les actions de Cerebras ont grimpé bien au-delà du prix de l'introduction en bourse, prolongeant l'engouement incessant du marché pour les entreprises considérées comme les principales bénéficiaires de l'essor de l'intelligence artificielle. Le Canada a dévoilé une stratégie de 1 000 milliards de dollars canadiens (729 milliards de dollars) visant à doubler la capacité de son réseau électrique d’ici 2050, invoquant la demande en électricité en forte hausse et la nécessité d’assurer la sécurité énergétique. Le secteur financier, fortement pondéré .SPTTFS , a progressé de 1,6 %, les actions de Brookfield Corp BN.TO gagnant 5,4 % après que la société d'investissement a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Les actions de Manulife Financial MFC.TO ont chuté de 5,7 % après que la compagnie d'assurance a manqué ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre.

Le secteur technologique a progressé de 2 % et celui de l'énergie .SPTTEN a terminé en hausse de 1,2 %. Le prix du pétrole CLc1 s'est établi en hausse de 0,15 % à 107,17 dollars le baril.

Parmi les 10 principaux secteurs, seul celui des matériaux

.GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a terminé en baisse. Il a perdu 1,8 % en raison de la chute des cours de l'or et du cuivre.

Canada Goose GOOS.TO a mis en garde contre un ralentissement des dépenses de consommation en raison de l'incertitude macroéconomique croissante, alors même que le distributeur de vêtements de luxe a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Son action a clôturé en baisse de 7,2 %.