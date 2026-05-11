BOURSE CANADIENNE-Le TSX progresse grâce à la hausse des valeurs liées aux matières premières et clôture près de son plus haut niveau depuis trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX en hausse de 0,18%

* Les cours du pétrole et de l'or progressent

* Barrick Mining grimpe après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

(Dernières nouvelles à la clôture)

Lundi, le principal indice boursier canadien a clôturé dans le vert et a atteint son plus haut niveau en près de trois semaines, soutenu par la hausse des actions pétrolières et minières, les investisseurs évaluant l'impact du conflit au Moyen-Orient.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a progressé de 0,18% à 34.138,88 points et a clôturé à son plus haut niveau depuis le 21 avril. Les secteurs des matériaux .GSPTTMT et de l'or .SPTTGD ont tous deux progressé de plus de 3%, tandis que les valeurs énergétiques .SPTTEN ont gagné 1,7% grâce à la hausse des cours des métaux précieux et du pétrole. GOL O/R Le rejet rapide par le président Donald Trump de la réponse de l'Iran à une proposition de paix américaine a alimenté les craintes que le conflit, qui dure depuis 10 semaines, ne s'éternise et ne continue de paralyserle trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, faisant grimper les prix du pétrole . O/R

“L'actualité porte sur l'impasse dans les négociations avec l'Iran, qui fait grimper les prix du pétrole brut”, a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

“Pour l’instant, aux États-Unis et dans le monde, c’est l’intelligence artificielle qui tire les hausses. Au Canada, ce sont les prix du pétrole et le secteur des matières premières, et cela va probablement perdurer”, a-t-il ajouté. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur inchangé le mois dernier, mais le gouverneur Tiff Macklem a déclaré que, si les prix du pétrole restaient élevés et commençaient à faire grimper l'inflation, elle pourrait devoir réagir par des hausses de taux consécutives.

“Cela tient au fait que nous assistons à une accélération de la croissance des bénéfices, ce qui permet aux investisseurs de voir au-delà de la volatilité apparente et de se concentrer sur les fondamentaux des entreprises cotées au TSX”, a déclaré M. Kourkafas. L'action Barrick Mining ABX.TO a bondi de 9% et figurait parmi les plus fortes hausses de l'indice TSX après que la société minière ait dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, aidée par des cours de l'or records. Cronos CRON.TO a grimpé de 8% après que le chiffre d'affaires net du premier trimestre du producteur de cannabis a bondi de 40%, soutenu par les ventes en Israël et dans d'autres pays qui n'appliquent pas de taxes d'accise.