BOURSE CANADIENNE-Le TSX progresse grâce à l'optimisme suscité par le cessez-le-feu et aux bons chiffres de l'emploi aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX en hausse de 0,7 %

* Le Canada annonce des pertes d'emplois et une hausse du chômage

* Les valeurs minières tirent le TSX vers le haut grâce à la hausse de l'or

* Enbridge progresse légèrement après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

(Mise à jour des cours et des détails tout au long de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi

L'indice de référence canadien a légèrement progressé vendredi, soutenu par les valeurs minières, tandis que les investisseurs ont puisé leur optimisme dans les signes indiquant que le cessez-le-feu au Moyen-Orient tenait bon, ainsi que dans la résilience de l'économie américaine après la publication de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu.

À 10 h 40 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 0,7 % à 34.113,67 points et s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire après deux semaines consécutives de baisse.

Les forces américaines et iraniennes se sont affrontées dans le Golfe et les Émirats arabes unis ont fait l'objet de nouvelles attaques. Ces événements ont entamé les espoirs d'une résolution diplomatique rapide de la crise, bien que le président Donald Trump ait déclaré que le cessez-le-feu tenait toujours .

Les valeurs minières de premier plan .GSPTTMT ont mené la hausse, avec un gain de 2,7 %, alors que les cours de l'or ont augmenté après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis et que l'optimisme quant à une fin potentielle du conflit entre les États-Unis et l'Iran a contribué à apaiser les craintes concernant l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

GOL/

First Quantum Minerals FM.TO , Capstone Copper CS.TO et Wesdome Gold Mines WDO.TO ont progressé de 5,3 % à 6,3 %, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice.

« Les investisseurs font preuve d’un optimisme prudent après les signes indiquant que le cessez-le-feu tient, mais la reprise des affrontements montre que les risques au Moyen-Orient restent élevés, ce qui maintient la demande d’or à un niveau soutenu, car les tensions prolongées font peser la menace d’une inflation liée à l’énergie », a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James.

L'indice de l'énergie .SPTTEN a également progressé de 0,8 %, suivant la hausse des prix du pétrole après que la reprise des combats près du détroit d'Ormuz a ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement, ce qui a suscité le scepticisme de certains investisseurs. O/R

Sur le plan macroéconomique, la croissance de l'emploi aux États-Unis a dépassé les attentes en avril, tandis que le taux de chômage s'est maintenu à 4,3 %, signe d'une résilience continue du marché du travail.

Le taux de chômage au Canada, quant à lui, a atteint en avril son plus haut niveau depuis six mois, à 6,9 %, alors que l'économie a perdu 17 700 emplois nets, selon les données de Statistique Canada . Cela a mis en évidence la faiblesse persistante d'un marché du travail qui a souffert face aux droits de douane américains et à l'incertitude commerciale.

« Contrairement aux données américaines, le Canada a perdu des emplois et le taux de chômage a grimpé, soulignant la faiblesse du marché du travail que nous signalons depuis un certain temps; la situation n'est tout simplement pas aussi rose au Canada qu'aux États-Unis », a déclaré M. Dehal.

Du côté des résultats, Enbridge ENB.TO a légèrement progressé de 0,6 % après que l'opérateur de pipelines a annoncé un bénéfice ajusté au premier trimestre supérieur aux attentes des analystes.

Energy Fuels EFR.TO a chuté de 8,3 % alors même que le chiffre d'affaires du premier trimestre du producteur de terres rares était en hausse.