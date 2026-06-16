BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint un niveau record, l'optimisme suscité par l'accord entre les États-Unis et l'Iran stimulant l'appétit pour le risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix et des détails tout au long du texte)

* Le TSX progresse de 0,4 %

* Les valeurs minières mènent la hausse, tandis que le secteur de l'énergie freine la progression

* Les ventes immobilières au Canada ont augmenté de 5,5 % en mai

par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a atteint mardi un niveau record après que le président américain Donald Trump a déclaré lors du sommet du G7 que l'accord entre Washington et Téhéran allait de l'avant.

À 9 h 53 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 0,4 % à 35.437,41 points.

* L’accord provisoire prolongerait de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrirait le détroit d’Ormuz, qui est pratiquement bloqué depuis février, à la suite des frappes américano-israéliennes contre l’Iran.

* “L’accord sur le conflit au Moyen-Orient soutient indéniablement les marchés, et la reprise repose sur l’espoir qu’une signature définitive aura lieu, mais il s’agit davantage d’un protocole d’accord que d’un document officiel, dont les détails essentiels restent à discuter”, a déclaré Allan Small, conseiller en investissement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d’iA Private Wealth.

* L’indice des matériaux .GSPTTMT , qui regroupe les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 2,2 %, menant la hausse sur le TSX, fortement orienté vers les ressources. SSR Mining SSRM.TO , NovaGold Resources NG.TO et Seabridge Gold SEA.TO ont enregistré des hausses comprises entre 5,6 % et 10,2 %.

* Les valeurs minières ont également été soutenues par la hausse du cours de l’or, les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année s’étant atténuées, à la suite de l’annonce de l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran.

* Les poids lourds du secteur financier .SPTTFS ont progressé de 0,4 %, contribuant ainsi à la hausse.

* Six des dix secteurs du TSX étaient dans le vert, le sous-indice de l’énergie constituant le principal frein, en recul de 0,8 %, après que les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis trois mois en raison de la perspective d’un regain de l’offre face à une faible demande physique. O/R

* “Le prix du pétrole baisse assez rapidement et, s’il y a une sorte d’accord, je m’attends à ce qu’il revienne à son niveau d’avant le conflit”, a déclaré Allan Small.

* Par ailleurs, les ventes de logements au Canada ont progressé de 5,5 % en mai, rattrapant une partie de leur retard après un démarrage lent sur un marché printanier habituellement dynamique, tandis que les prix ont légèrement baissé, selon les données de l’Association canadienne de l’immobilier.

* Le fabricant de vêtements Gildan Activewear a chuté de 5,1 % après que Jehoshaphat Research a annoncé qu’il vendait à découvert le titre.