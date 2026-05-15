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BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint son plus bas niveau depuis dix jours alors que la chute des obligations effraie les investisseurs
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX clôture en baisse de 1,3 % à 33.833,35

* Le secteur des matériaux s'effondre de 6,1 % dans le sillage de la chute de l'or

* Le rendement des obligations à 5 ans atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans

* Le secteur de l'énergie progresse de 2,1 % alors que le pétrole clôture en hausse de 4,2 %

(Mises à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada a chuté vendredi à son plus bas niveau en 10 jours, les actions des sociétés minières métalliques figurant parmi les plus touchées alors que les rendements obligataires ont bondi à l'échelle mondiale en raison des craintes grandissantes que la hausse des prix du pétrole n'alimente l'inflation.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 434,92 points, soit 1,3 %, à 33.833,35, son plus bas niveau de clôture depuis le 5 mai. Sur la semaine, l'indice a perdu 0,7 %.

Les actions américaines ont reculé par rapport à leurs sommets historiques alimentés par l'intelligence artificielle, alors que la flambée des prix du brut a ravivé les craintes d'inflation mondiale.

Le rendement des obligations canadiennes à 5 ans CA5YT=RR , un facteur clé des taux hypothécaires canadiens, a augmenté de 11,6 points de base pour atteindre 3,351 %, son plus haut niveau de clôture depuis juillet 2024.

“Cela exercera une pression à la hausse sur les taux hypothécaires et affaiblira encore davantage un marché immobilier déjà morose, resserrant ainsi les conditions de crédit de manière notable sans que la Banque du Canada n'ait même à lever le petit doigt”, a déclaré Douglas Porter, économiste en chef chez BMO Capital Markets, dans une note.

La Banque du Canada a déclaré que si les prix du pétrole restaient élevés et commençaient à faire grimper l'inflation, elle pourrait être amenée à réagir par des hausses consécutives des taux d'intérêt. Le rapport sur l'inflation au Canada pour le mois d'avril est attendu mardi.

Le .GSPTTMT du secteur des matériaux, qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a chuté de 6,1 %. Le cours de l'or XAU= a reculé de 2,4 % et celui du cuivre HGc1 a perdu près de 5 %.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.GSPTTCD a perdu 1,9 % et le secteur financier, qui pèse lourdement dans l'indice, a terminé en baisse de 0,5 %.

Seuls deux des dix principaux secteurs ont terminé en hausse. Le secteur de l'énergie .SPTTEN a gagné 2,1 %, le prix du pétrole CLc1 s'étant établi en hausse de 4,2 % à 105,42 dollars le baril, les espoirs d'un accord visant à mettre fin aux attaques et aux saisies de navires dans le détroit d'Ormuz s'étant amenuisés.

Le premier ministre canadien Mark Carney et le premier ministre de l'Alberta ont signé un accord sur la tarification du carbone industriel , qui s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large qu'ils négocient depuis des mois et qui vise à ouvrir la voie à la construction d'un oléoduc d'une capacité d'un million de barils par jour vers la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, dont le chantier devrait démarrer d'ici septembre 2027.

Bird Construction Inc BDT.TO a également été un point positif, les actions de cette entreprise de construction et d'entretien ayant bondi de 14,2 % après que plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours pour le titre.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 22:55:54.

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