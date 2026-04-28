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Bourse britannique : éléments à surveiller le 28 avril
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse mardi, les contrats à terme FFIc1 reculant de 0,07 %.

* BP: BP BP.L a annoncé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de 3,2 milliards de dollars au premier trimestre, contre des prévisions de 2,67 milliards de dollars.

* BARCLAYS: Barclays BARC.L a annoncé un bénéfice au premier trimestre conforme aux attentes, grâce à une provision de 200 millions de livres sterling (270 millions de dollars) pour une perte liée à l'exposition à une seule entreprise, qui a compensé les pertes.

* FERREXPO: Ferrexpo FXPO.L a annoncé que la cotation de ses actions serait suspendue à compter du 1er mai.

* COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS: Coca-Cola Europacific Partners CCEPC.L a annoncé une hausse de 9,4 % de son chiffre d'affaires comparable au premier trimestre et a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* WPP: WPP WPP.L a déclaré que les événements au Moyen-Orient avaient affecté ses activités dans la région au premier trimestre et entraînaient une incertitude à court terme pour ses clients, mais elle a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* TRAVIS PERKINS: Travis Perkins TPK.L a annoncé une baisse de 1,7 % de son chiffre d'affaires à périmètre constant au premier trimestre.

* TAYLOR WIMPEY: Taylor Wimpey TW.L a revu à la hausse ses prévisions d'inflation des coûts de construction pour 2026, sous la pression de la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient.

* TULLOW OIL: Tullow Oil TLW.L a annoncé mardi une chute de 87 % de son bénéfice annuel.

* HOWDEN JOINERY: Howden Joinery HWDN.L a annoncé une hausse de 3,7 % du chiffre d'affaires sous-jacent du groupe au premier trimestre.

* ANGLO AMERICAN: Anglo American AAL.L a annoncé une hausse de 1 % de sa production de cuivre au premier trimestre.

* INEFFABLE INTELLIGENCE: La société britannique Ineffable Intelligence a levé 1,1 milliard de dollars lors d'un tour de table de démarrage. * BUDGET: La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, devrait se fixer pour objectif explicite de ramener la dette publique en dessous de son niveau actuel d'ici les trois prochaines années, a déclaré une commission parlementaire.

* PRIX À LA VENTE: Les promotions de Pâques sur les œufs en chocolat, les matériaux de rénovation et les vêtements ont contribué à faire baisser l'inflation des prix à la vente en avril, selon une enquête.

* FINANCEMENT AUTOMOBILE: Une association de consommateurs britannique a déclaré avoir déposé un recours judiciaire contre un plan de dédommagement de 9,1 milliards de livres sterling (12,32 milliards de dollars) destiné à indemniser les automobilistes victimes de ventes abusives de crédits automobiles. * INFLATION: Les anticipations d'inflation à court et à long terme des Britanniques ont baissé en avril, selon les résultats surprenants d'une enquête mensuelle menée par YouGov pour la banque américaine Citi.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les coursdu pétrole ont augmenté de près de 1 %, tandis que l'or a chuté à son plus bas niveau depuis trois semaines et que les coursde l'aluminium ont reculé.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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