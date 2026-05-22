Bourse britannique : éléments à surveiller le 22 mai

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L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,42%. * BT: Le conglomérat indien Bharti Enterprises envisage d'augmenter potentiellement sa participation dans BT

BT.L jusqu'à un niveau juste en dessous du seuil qui l'obligerait à lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble du groupe de télécommunications britannique, ont déclaré trois personnes proches du dossier. * CONFIANCE DES CONSOMMATEURS: Les consommateurs britanniques se sont montrés un peu moins pessimistes ce mois-ci, mais ils sont les moins disposés à effectuer des achats importants depuis près d'un an et demi, ce qui souligne la fragilité du moral des ménages, selon une enquête publiée vendredi. * PÉTROLE: Les cours du pétrole ont grimpé vendredi, mais s'orientaient vers une baisse hebdomadaire, les investisseurs doutant des perspectives d'une avancée dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. * OR: L'or a légèrement baissé vendredi , sous la pression d'un dollar américain plus fort et alors que la hausse des prix du pétrole a renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. * MÉTAUX: Vendredi, les cours du cuivre à Londres et à Shanghai s'orientaient vers une semaine globalement stable, les investisseurs évaluant les dernières nouvelles concernant les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. * FTSE: L'indice des valeurs vedettes britanniques a terminé stable jeudi, le goût du risque restant fragile suite à des données nationales décevantes et aux inquiétudes persistantes quant à une impasse durable du conflit au Moyen-Orient.

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