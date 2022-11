Bourse: BofA Securities prévoit une rechute au premier trimestre 2023

Michael Hartnett chez BofA Securities anticipe anticipe une dégradation de l'activité plus forte que prévue. (© Adobestock))

Le stratège de la banque américaine, Michael Hartnett, anticipe une dégradation de l'activité plus forte que prévue et une baisse de l'inflation moins rapide qu'attendue.

Michael Hartnett chez BofA Securities anticipe un basculement des anticipations de marché, de l'inflation vers la récession. C'est positif pour les obligations d'Etat dont les rendements devraient se replier (hausse des cours).

La valeur des T-Notes américains à dix ans d'échéance a chuté de 23% depuis le début de l'année, soit la pire performance depuis 1788 (!) et la deuxième année consécutive de repli.

Le précédent de deux années de baisse consécutive remonte à 1958 et 1959. Et une baisse de valeur de plus de 5% suivie par un nouveau repli des cours date de... 1861.

Les emprunts d'État américains n'ont jamais connu trois années consécutives de baisse en 250 ans d'histoire financière. Le marché de la dette publique aux États-Unis parait donc mûr pour enregistrer une performance positive en 2023.

Les Banques centrales ont procédé dans le monde à près de 250 hausses de taux directeurs depuis le début de l'année, soit une hausse par séance de trading.

Vers un choc de récession

Des premiers signaux de fin de cycle de resserrement des politiques monétaires ont favorisé un rebond des Bourses.

Mais le «choc de récession» devrait favoriser à court terme un élargissement des écarts de rendement sur la dette des entreprises, estime le stratège. D'où un nouveau point bas attendu sur les actions dans le courant du premier trimestre 2023.

