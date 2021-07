Bourse : BofA Securities préfère les valeurs financières et cycliques

Les experts de la banque anticipent une accélération de la reprise économique au troisième trimestre. (© Adobestock)

Les stratèges de la banque américaine anticipent une reprise de l'activité mondiale au troisième trimestre. Ils favorisent les secteurs les plus sensibles à la conjoncture, dans les banques, les biens d'équipement et l'énergie.

L'indicateur avancé PMI global, reflétant la confiance des directeurs d'achats, a enregistré en juin son plus fort recul depuis le début de la reprise économique en avril 2020. La plus faible dynamique de croissance mondiale s'explique par le tassement d'activité aux États-Unis et en Chine.

Ce ralentissement d'activité s'est traduit par une baisse sensible du rendement à dix ans de l'emprunt d'Etat américain, retombé le 8 juillet à moins de 1,30%. En Bourse, la baisse des taux d'intérêt à long terme a favorisé des secteurs défensifs ("bond proxies"), pénalisant des valeurs financières et des cycliques.

Regain d'activité attendu au troisième trimestre

Mais les stratégistes de BofA Securities pensent que l'activité mondiale devrait repartir de l'avant au troisième trimestre. Ils prévoient une dynamique aux Etats-Unis soutenue par la réouverture des commerces et la consommation. Des goulots d'étranglement qui freinent l'activité devraient se résorber progressivement.

En Chine, l'octroi de crédits semble proche d'un plancher, au plus bas depuis 2010. Il devrait repartir, favorisé par la remontée du dollar. Enfin, la reprise en zone euro a encore du chemin, portée par la vaccination qui limite les hospitalisations liées au virus.

Forts de ces anticipations, les experts de BofA Securities privilégient en Europe des valeurs cycliques et décotées («value»), plutôt que des valeurs