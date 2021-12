Bourse : au-delà d’Omicron

Le CAC 40 a repris les 7.000 points. (© Shutterstock)

Même si les incertitudes concernant le variant Omicron ne sont pas encore totalement levées, les investisseurs s’interrogent désormais sur l’accélération du virage monétaire.

Il faudra sans doute attendre encore une bonne semaine avant que les premières études épidémiologiques sérieuses permettent d’y voir clair sur la réalité de la menace Omicron, ce variant du Covid-19 qui a tant inquiété les investisseurs fin novembre.

Mais, avec les messages rassurants de l’OMS, les premières indications sur l’absence de surmortalité par rapport au variant Delta et de surfréquence des cas graves, les investisseurs se sont déjà fait une opinion. Et le soulagement – sinon l’optimisme – l’emporte : les indices boursiers sont repartis de l’avant. Côté parisien, le CAC 40 a effacé terrain perdu depuis le 26 novembre et repris 5% depuis son point bas, tout en franchissant de nouveau le cap des 7.000 points.

À Wall Street, le Nasdaq Composite a regagné 4%. Même les Gafa, pourtant peu en vue ces derniers temps, retrouvent de l’élan, avec un bond de 9% pour Apple en deux semaines. Le S&P 500 progresse à l’unisson. Ce qui conduit certains grands bureaux à revoir leurs anticipations pour 2022. Credit Suisse voit désormais l’indice large américain à 5 .200 points en 2022, contre 5.000 points anticipés jusqu’à présent. Grâce à des marges au plus haut, Goldman Sachs estime que les pensionnaires du S&P 500 atteindront dès cette année les bénéfices que le courtier anticipait pour 2022.

L’inflation, du temporaire au durable ?

Mais