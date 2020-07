Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Atlantia grimpe en Bourse, QIA et BlackRock seraient intéressés par Autostrade Reuters • 27/07/2020 à 14:25









MILAN, 27 juillet (Reuters) - L'action du groupe d'infrastructures italien Atlantia ATL.MI grimpe lundi en Bourse après des informations faisant état d'un intérêt du fonds souverain qatari QIA et du groupe américain de gestion d'actifs BlackRock BLK.N pour sa filiale d'autoroutes Autostrade per l'Italia. A la Bourse de Milan, le titre s'adjuge 5,82% à 14,36 euros vers 12h00 GMT, signant la quatrième meilleure performance de l'indice paneuropéen Stoxx 600 .STOXX (-0,24%). Selon deux sources proches du dossier, Qatar Investment Authority (QIA) et BlackRock souhaitent prendre une participation dans Autostrade aux côtés de la banque publique italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de BlackRock et de QIA. Après des mois de conflit, le gouvernement italien, qui menaçait de retirer la concession autoroutière à Autostrade à la suite de l'effondrement d'un pont géré par ce dernier, a trouvé début juillet un compromis qui prévoit qu'Atlantia cède le contrôle de sa filiale Autostrade à la CDP. (Giuseppe Fonte et Stephen version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées ATLANTIA MIL +4.42% STXE6 EUR P DJ STOXX -0.28% BLACKROCK NYSE 0.00%