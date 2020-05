Bourse : après les achats à bon compte, resterez-vous investi ?

Les particuliers vont-ils quitter la Bourse aussi vite qu'ils y sont revenus ? (© Shutterstock)

Beaucoup d'investisseurs particuliers ont profité des points bas pour réinvestir et de nouveaux investisseurs sont entrés en Bourse. Cela rendra-t-il durablement le goût du placement en actions aux particuliers ?

«Nous avons ouvert en mars cinq fois plus de comptes-titres que notre moyenne mensuelle et en un trimestre autant qu'en une année», affirme Benoit Grisoni, directeur général de Boursorama.

«Beaucoup d'épargnants avaient compris que les placements sans risques n'étaient pas intéressants mais ils hésitaient à investir en Bourse avec un CAC 40 à 6.100 points. Quand l'indice est tombé entre 3.600 et 4.000 points les ordres se sont multipliés et 70% étaient des ordres d'achat, du jamais vu», s'exclame-t-il.

Plus de 2.000 euros

La banque en ligne a battu les records observés à l'occasion de l'introduction en Bourse de La Française des Jeux en novembre dernier.

Un phénomène généralisé : selon les chiffres dévoilés récemment par l'AMF : 581.000 particuliers étaient acheteurs nets pour un montant de 3,5 milliards d'euros entre le 2 mars et le 3 avril dont 1,135 milliard d'euros la seule semaine du 9 mars.

Et parmi ceux-ci, 150.000 étaient de nouveaux clients qui auraient placé pour la moitié d'entre eux plus de 2.000 euros (médiane). Parmi les 428 000 anciens investisseurs, la moitié auraient acquis pour plus de 4.500 euros.

Un retournement durable ?

Un vrai renversement de vapeur. Durant l'année 2019, le solde des investissements des particuliers fut négatif quasiment toutes les semaines relève l'AMF sauf la