Bourse : apprenez à décrypter le jargon des professionnels

Découvrez notre petit guide du jargon de la Bourse. (© Shutterstock - Freepik)

Avec cet article, inspiré du réel, Le Revenu vous propose un décryptage pédagogique pour guider vos premiers pas sur la planète Bourse.

Comme de nombreux Français depuis le printemps 2020 et le premier confinement, vous avez décidé d'investir en Bourse. Mais avant de vous lancer, vous souhaitez consacrer du temps à vous former. Et pourquoi pas en passant une première journée à lire et écouter quelques « experts » ?

Bonne idée a priori, sauf qu'en tant que débutant, vous allez vite réaliser que les gérants, analystes et autres spécialistes boursiers utilisent un vocabulaire souvent abscons, truffé de sigles, d'acronymes et d'une myriade d'anglicismes. Pour tout comprendre, suivez le guide !

Commençons par la traduction de quelques commentaires d'experts que vous avez probablement déjà lus ou entendus.

Environnement de marché

En début de matinée par exemple, à la recherche d'informations sur les premières minutes de cotation, ce commentaire s'offre à vous sur les ondes d'une radio spécialisée : «Ce jour, le CAC sera sûrement bull, drivé par le QE et les M&A aux US, avec une forte vol et des métriques macro à monitorer par ceux qui ont une approche top-down».

Dis autrement, et dans des mots plus accessibles : «Aujourd'hui, l'indice CAC 40 sera très probablement haussier, stimulé par une politique monétaire accommodante et par des opérations de fusions-acquisitions aux Etats-Unis ; les cours seront sujets à de fortes variations et les données économiques globales seront à scruter de