Bourse américaine-Wall Street termine en ordre dispersé à la veille de la publication des résultats des géants de la tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,57%, le S&P 500 de 0,04%, le Nasdaq progresse de 0,04%

* La Fed maintient son taux directeur inchangé

* Les valeurs du stockage de données progressent après les prévisions optimistes de Seagate

* Starbucks en hausse après avoir revu ses prévisions à la hausse

* Amazon, Alphabet, Meta Platforms et Microsoft publient leurs résultats

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Stephen Culp et Niket Nishant

Wall Street a fluctué mercredi, les investisseurs jonglant entre la flambée des prix du pétrole brut, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et la publication, après la clôture, des résultats de quatre grandes entreprises. Les trois principaux indices boursiers américains ont fluctué après que le compte-rendu de la réunion de la Fed a révélé que la décision de maintenir les taux inchangés avait été la plus controversée depuis 1992, dans un contexte d'incertitudes liées à la hausse des prix de l'énergie due aux troubles au Moyen-Orient.

Il s'agissait probablement de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sous la direction de Jerome Powell, qui a promis lors de la conférence de presse qui a suivi qu'il resterait à la tête de l'institution.

Les cours du brut CLc1 ont bondi après que la Maison Blanche a confirmé les informations selon lesquelles le président américain Donald Trump avait demandé à ses collaborateurs de se préparer à un blocus prolongé des ports iraniens, ce qui laisse présager des pressions persistantes sur l'offre en raison de la restriction du trafic dans le détroit crucial d'Ormuz.

"Plus ce conflit en Iran durera, plus les prix de l'énergie resteront élevés et plus l'incertitude mondiale persistera, plus on s'attendra à ce que cela ait un impact sur les habitudes de consommation, ce qui se reflétera à un moment donné, à un certain niveau, dans la prochaine série de résultats des entreprises", a déclaré Matthew Keator, associé gérant du Keator Group, une société de gestion de patrimoine basée à Lenox, dans le Massachusetts.

Un responsable de la Maison Blanche a indiqué que Donald Trump avait rencontré des hauts dirigeants de Chevron CVX.N et d'autres entreprises du secteur de l'énergie pour discuter des mesures possibles visant à apaiser les marchés pétroliers au cas où un blocus prolongé des ports iraniens se poursuivrait pendant des mois.

La hausse des prix de l'énergie a ravivé les craintes d'une inflation généralisée, alors même que la Réserve fédérale a conclu ce qui est probablement sa dernière réunion de politique monétaire de l'ère Powell en laissant son taux directeur inchangé, comme prévu.

RAPPORT SUR LES MÉGACAPS TECH

Quatre des sociétés composant le groupe des "Magnificent Seven", ces géants de l'intelligence artificielle, à savoir Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O , ont publié leurs résultats trimestriels après la clôture.

En séance prolongée, l'action Alphabet a progressé de plus de 3%, tandis qu'Amazon et Microsoft ont reculé de plus de 3% et Meta de plus de 6%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 2,4%, après avoir gagné 45,0% depuis le début de l'année.

"Bien sûr, les chiffres comptent", a ajouté Matthew Keator. "Mais l'important n'est pas ce qu'elles ont fait au cours du dernier trimestre, mais ce qu'elles envisagent pour l'avenir en termes de dépenses d'investissement et la manière dont l'IA pourrait affecter leur modèle économique."

Sur le plan économique, les nouvelles commandes de biens d'équipement de base , considérées comme un baromètre des projets d'investissement des entreprises, ont bondi de 3,3% en mars, soit la plus forte hausse mensuelle depuis juin 2020. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 280,12 points, soit 0,57%, à 48.861,81, le S&P 500 .SPX a perdu 2,82 points, soit 0,04%, à 7.135,98 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 9,44 points, soit 0,04%, à 24.673,24.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs énergétiques .SPNY , bénéficiant de la hausse des prix du brut, ont mené la danse. Les services aux collectivités .SPLRCU et les matériaux .SPLRCM ont subi les pertes en pourcentage les plus importantes.

Robinhood Markets HOOD.O a chuté de 13,2% après que la société de courtage en ligne a manqué ses prévisions de bénéfice pour le premier trimestre. Les actions des sociétés de stockage de données ont grimpé à la suite des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre de Seagate Technology STX.O . Seagate a bondi de 11,1%, tandis que ses concurrents SanDisk SNDK.O et Western Digital

WDC.O ont gagné respectivement 6,2% et 5,6%. Starbucks SBUX.O a progressé de 8,5% après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuels . Visa V.N a bondi de 8,3% après que la société de traitement des paiements a revu à la hausse ses prévisions concernant son bénéfice pour l'ensemble de l'année. NXP Semiconductors NXPI.O a bondi de 25,5% après avoir publié un chiffre d'affaires au deuxième trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 2,52 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 187 nouveaux plus hauts et 84 nouveaux plus bas à la NYSE. Sur le Nasdaq, 1.474 titres ont progressé et 3.347 ont reculé, les titres en baisse étant 2,27 fois plus nombreux que les titres en hausse. Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 25 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux plus hauts et 124 nouveaux plus bas. Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 16,37 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,81 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.