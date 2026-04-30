Bourse américaine-Wall Street termine en hausse ; le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leurs plus fortes hausses mensuelles depuis des années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: le Dow Jones de 1,62 %, le S&P 500 de 1,02 % et le Nasdaq de 0,89 %

* Alphabet en hausse après des résultats solides

* Meta et Microsoft reculent en raison d'inquiétudes liées aux dépenses d'investissement

* Caterpillar bondit à un niveau record grâce à la hausse de ses bénéfices au premier trimestre

* Eli Lilly progresse après avoir relevé ses prévisions

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont progressé jeudi et le S&P 500 ainsi que le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes hausses mensuelles depuis des années, les solides résultats des entreprises ayant compensé le choc sur l'approvisionnement en pétrole lié à la guerre qui a secoué les marchés et propulsé les prix du brut à leur plus haut niveau depuis quatre ans.

Mais les prix du pétrole LCOc1 CLc1 se sont détendus et les données économiques ont montré que l'économie américaine continuait de croître à un rythme soutenu, ce qui a aidé les investisseurs à faire abstraction des tensions géopolitiques et à clore un mois marqué par de solides gains.

Le S&P 500 a enregistré sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis novembre 2020, tandis que la hausse mensuelle du Nasdaq était la plus importante depuis avril 2020. La progression mensuelle du Dow Jones était la plus forte depuis novembre 2024.

La reprise s'est accélérée tout au long de la séance, propulsant les trois principaux indices boursiers américains en forte hausse.

« De nombreuses données économiques ont apaisé les craintes des investisseurs », a déclaré Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l'Illinois. « Au-delà de cela, de nombreuses entreprises ont publié des résultats plutôt bons, et nous constatons aujourd'hui que cette tendance s'étend. »

« Tant que nous ne constatons pas de changements dans la dynamique du marché, ni dans l'économie, la tendance reste haussière », a ajouté M. Nolte.

Le secteur industriel .SPLRCI , porté par les actions Caterpillar, a propulsé le Dow en tête, tandis que le secteur technologique a limité les gains du Nasdaq à la suite d'une série de résultats trimestriels très attendus publiés mercredi soir.

Quatre membres du groupe des « Magnificent Seven », ces méga-capitalisations liées à l'intelligence artificielle, ont publié leurs résultats mercredi soir: Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O . Alphabet a bondi de 10,0 % après avoir annoncé un trimestre record pour sa division cloud, tandis qu'Amazon a progressé de 0,8 %. Meta et Microsoft ont respectivement reculé de 8,7 % et 3,9 %, en raison des inquiétudes liées aux dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle.

« Les dépenses se maintiennent à ce rythme », a déclaré M. Nolte. « Elles affichent toujours une croissance très robuste et certaines commencent à faire état d'un retour sur investissement, ce qui est nouveau. »

Apple AAPL.O , autre composante des « Magnificent Seven », devrait publier ses résultats sous peu. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 790,33 points, soit 1,62 %, à 49 652,14, le S&P 500 .SPX a gagné 73,05 points, soit 1,02 %, à 7 209,00 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 219,07 points, soit 0,89 %, à 24 892,31.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, seul celui de la technologie .SPLRCT a terminé dans le rouge, tandis que les services de communication .SPLRCL et l'industrie .SPLRCI ont mené la hausse.

PRIX DU PÉTROLE, INFLATION ET FED Une série de données économiques a montré que l'économie américaine a progressé de 2,0 % au cours des trois premiers mois de 2026, tandis que les demandes initiales d'allocations chômage ont chuté à leur plus bas niveau depuis 1969 et que la flambée des prix de l'énergie a maintenu l'inflation en glissement annuel au-dessus de 3 %, anéantissant les espoirs de baisses de taux à court terme de la part de la Réserve fédérale alors que le mandat de huit ans de Jerome Powell à la présidence touche à sa fin. Mercredi, à l'issue du vote le plus divisé depuis 1992, la banque centrale a maintenu son taux directeur inchangé, tout en reconnaissant les incertitudes liées à la hausse des prix du brut due au conflit au Moyen-Orient. Ce conflit ne montrait aucun signe d'apaisement, l'Iran ayant menacé de représailles si les États-Unis abandonnaient le cessez-le-feu et renouvelaient leurs attaques, ce qui suggère que les efforts visant à négocier un accord de paix se sont enlisés. Les hauts responsables militaires américains devaient informer le président Donald Trump d'une éventuelle action militaire en Iran, a déclaré un responsable américain à Reuters.

La possibilité d'une guerre prolongée, d'une perturbation à long terme du trafic dans le détroit d'Ormuz et d'une pression prolongée sur les prix de l'énergie a tempéré les espoirs d'un assouplissement monétaire à court terme de la part des responsables de la politique monétaire. Eli Lilly LLY.N a gagné 9,8 % après que le laboratoire pharmaceutique a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une demande soutenue pour ses médicaments amaigrissants. L'action Caterpillar CAT.N a progressé de 9,9 %, atteignant un niveau record après l'annonce par la société d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre , grâce à la forte demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 4,1 pour 1. On a enregistré 465 nouveaux sommets et 56 nouveaux creux à la NYSE. Sur le Nasdaq, 3 497 titres ont progressé et 1 251 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 2,8 pour 1. Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 114 nouveaux plus hauts et 98 nouveaux plus bas. Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 16,96 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,73 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.