Bourse américaine-Wall Street recule alors que les tensions au Moyen-Orient ravivent les inquiétudes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,87%, S&P 500 -0,45%, Nasdaq -0,41%

* FedEx et UPS reculent après l'ouverture du réseau logistique d'Amazon

* Ebay en hausse après l'offre de rachat de GameStop

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lundi après que des informations contradictoires concernant un navire de guerre américain près du détroit d'Ormuz ont exacerbé les tensions au Moyen-Orient, tempérant l'optimisme suscité par les résultats de la semaine précédente.

Téhéran a déclaré avoir contraint un navire de guerre américain à faire demi-tour après qu'il eut tenté de pénétrer dans le détroit d'Ormuz. L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a indiqué que deux missiles avaient touché le navire de guerre, mais les États-Unis ont démenti cette information.

Les Émirats arabes unis ont également déclaré avoir intercepté trois missiles tirés depuis l'Iran au-dessus de leurs eaux territoriales, un quatrième s'étant écrasé en mer.

Cestroubles ont suffi à inciter les investisseurs à marquer une pause après une solide série de résultats la semaine dernière , alors qu'ils évaluaient les propos agressifs échangés entre Washington et Téhéran et le risque d'une nouvelle escalade.

Le conflit, qui en est désormais à son troisième mois, continue de peser sur l'économie mondiale alors que les prix du pétrole restent élevés. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont augmenté de 5,4% lundi et s'échangent au-dessus de 114 dollars le baril.

«Plus les prix du pétrole restent élevés au-dessus de 100 dollars le baril, plus les mesures de relance budgétaire issues des réductionsd'impôts adoptées en 2025 dans le cadre de la loi « » passent du statut de relance à celui d'amortisseur », a déclaré Brock Weimer, analyste en stratégie d'investissement chez Edward Jones.

À 12 h 00 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 429,90 points, soit 0,87%, à 49.069,37, le S&P 500 .SPX a perdu 32,63 points, soit 0,45%, à 7.197,49, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 101,96 points, soit 0,41%, à 25.012,49.

« Après une hausse de 10% du S&P 500 en avril, on peut raisonnablement s'attendre à une période de consolidation, et peut-être à un rythme de hausse plus lent au cours des deux prochaines semaines », a déclaré Weimer.

Dix des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le rouge. L'indice de volatilité du CBOE .VIX , le « baromètre de la peur » de Wall Street, a gagné 1,44 point à 18,39.

Les marchés se préparent également à une période de six mois historiquement plus faible pour les actions à partir de mai. De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2% entre mai et octobre, selon les données de Fidelity. Ce chiffre est à comparer à une hausse moyenne d'environ 7% entre novembre et avril.

Les tendances saisonnières peuvent offrir une perspective historique utile, mais elles ne constituent pas toujours un indicateur fiable de ce qui nous attend, a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

Un apaisement des tensions au Moyen-Orient et un recul des prix du pétrole pourraient continuer à soutenir les actions, surtout si les bénéfices restent solides.

Par ailleurs, Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi avoir été un vendeur net d'actions pour le 14e trimestre consécutif. Ce conglomérat, souvent considéré comme un baromètre de l'économie américaine, est suivi de près pour ses analyses sur les valorisations et les conditions générales du marché.

Par ailleurs, l'action GameStop GME.N a reculé de 8,5% tandis que celle d'eBay EBAY.O a progressé de 5,8% après que le distributeur de jeux vidéo a dévoilé une proposition visant à racheter eBay EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions.

Les actions des entreprises de logistique FedEx FDX.N et United Parcel Service UPS.N ont chuté de près de 10% chacune après qu'Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi le lancement d'« Amazon Supply Chain Services », ouvrant son réseau logistique à d'autres entreprises.

Ce duo a entraîné l'indice Dow Jones Transportation Average

.DJT à une baisse de 4,3%, son plus bas niveau en près d'un mois.

L'opérateur de croisières Norwegian NCLH.N a chuté de 8,5% après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la hausse des coûts du carburant.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,98 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,29 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 17 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 111 nouveaux plus hauts et 51 nouveaux plus bas.