Bourse américaine-Wall Street devrait ouvrir en hausse, l'optimisme lié aux résultats financiers l'emportant sur les difficultés du secteur pétrolier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: le Dow Jones en hausse de 0,69%, le S&P 500 de 0,46% et le Nasdaq de 0,64%

* Alphabet et Amazon en hausse après des résultats solides

* Meta et Microsoft reculent en raison d'inquiétudes liées aux dépenses d'investissement

* Eli Lilly progresse après avoir relevé ses prévisions

(Mises à jour après la publication des données économiques) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les investisseurs étant rassurés par de solides résultats, alors même que les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient s'intensifiaient.

Les données publiées jeudi ont montré que la croissance économique américaine s'était accélérée au premier trimestre grâce à un rebond des dépenses publiques, mais cette hausse est probablement temporaire, car la guerre avec l'Iran fait grimper les prix de l'essence et pèse sur le budget des ménages.

Les investisseurs ont eu du mal à concilier des discours contradictoires, avec d'un côté des résultats optimistes et de l'autre une aggravation des tensions au Moyen-Orient.

Les résultats des géants de la tech ont été globalement solides, l'action d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ayant progressé de 7,3% en pré-ouverture après un trimestre record pour sa division cloud, tandis qu'Amazon

AMZN.O a gagné 3,4% après avoir dépassé les attentes en matière de ventes cloud .

Cependant, Meta Platforms META.O et Microsoft

MSFT.O ont chuté respectivement de 8,4% et 0,8%, au lendemain de la présentation de leurs plans d'investissement .

À 8 h 43 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 ont gagné 336 points, soit 0,69%, les E-minis du S&P 500

EScv1 gagnaient 32,75 points, soit 0,46%, et les E-minis du Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 174,25 points, soit 0,64%.

Les investisseurs ont également analysé les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi. La banque centrale a voté le maintien des taux d'intérêt inchangés, mais trois responsables ont indiqué que l'inflation était trop élevée pour laisser entrevoir une tendance à la baisse des taux.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau en près de quatre ans, sur fond de craintes d'une perturbation prolongée des marchés pétroliers, après qu'un rapport d'Axios a indiqué que le président Donald Trump devait recevoir un briefing du chef du Commandement central américain sur de nouveaux plans d'action militaire potentiels contre l'Iran.

“Il semble également y avoir une urgence accrue de la part de l'administration Trump pour faire aboutir les choses”, a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Les prix du pétrole ont reculé par rapport à leurs sommets, mais restent élevés, au-dessus de 110 dollars le baril.

Le rapport d'Axios a sapé des semaines d'optimisme selon lesquelles les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit entre les États-Unis et l'Iran resteraient sur la bonne voie malgré les revers.

“Le marché pétrolier est passé d'un optimisme excessif à la réalité de la perturbation de l'approvisionnement. La rupture des négociations entre les États-Unis et l'Iran... fait perdre au marché tout espoir d'une reprise rapide des flux pétroliers”, a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie matières premières chez ING Economics.

Parmi les autres titres, Eli Lilly LLY.N a gagné 6,4% après que le laboratoire pharmaceutique a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une demande soutenue pour ses médicaments amaigrissants.

L'action Caterpillar CAT.N a progressé de 7,5% après que le fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière a annoncé une hausse de ses bénéfices au premier trimestre .