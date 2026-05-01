Bourse américaine-Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones progressent après le meilleur mois de Wall Street depuis des années ; Apple s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,23 %, le S&P 500 en hausse de 0,11 %, le Nasdaq en baisse de 0,15 %

* Apple en hausse grâce à des prévisions optimistes

* Exxon Mobil et Chevron en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

* Les valeurs du secteur des logiciels progressent après la révision à la hausse des prévisions d'Atlassian

* Roblox s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de réservations

(Mise à jour des cours) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé vendredi, soutenus par de solides résultats après que les indices aient enregistré leurs plus fortes hausses mensuelles depuis des années, compensant les craintes d'un choc historique de l'offre sur les marchés pétroliers.

Apple AAPL.O a progressé de 3 % en pré-ouverture après que la forte demande pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo a conduit la société à prévoir une solide croissance des ventes pour le troisième trimestre fiscal.

Les dernières données ont montré que la croissance économique américaine avait reprisde la vigueur au premier trimestre et que l'inflation s'était accélérée en mars, renforçant les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt , mais cela n'a guère freiné la repriseboursière .

Cependant, cette frénésie d'achat pourrait bientôt se heurter à la réalité. Les dépenses de consommation, principal moteur de la croissance économique, ont ralenti au cours du trimestre et letaux d'épargne des ménages a également baissé, ce qui suggère que les consommateursont puisé dans leurs économies pour financerleurs dépenses.

De plus, ces chiffres ne prennent en compte qu'un seul mois de perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient . Le conflit ne montrant guère de signes d'apaisement, les prix du pétrole pourraient peser davantage sur les ménages, d'autant plus que l'effet de soutien des remboursements d'impôts du premier trimestre s'estompe.

Les prix du Brent LCOc1 ont dépassé les 110 dollars le baril, la route maritime cruciale passant par le détroit d'Ormuz restant perturbée.

« Le PIB a progressé à un rythme qui semble respectable au premier trimestre, mais un examen plus approfondi suggère que la dynamique sous-jacente de l'économie était déjà anémique avant que le choc énergétique ne se fasse véritablement sentir », a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Cela arrive à un moment inopportun pour les optimistes alors que les marchés entrent dans le mois de mai, qui marque historiquement le début d'une période de six mois plus faible pour les actions.

De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d’environ 2 % entre mai et octobre, selon les données de Fidelity. Ce chiffre est à comparer à une hausse moyenne d’environ 7 % entre novembre et avril.

À 6 h 35 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 ont gagné 114 points, soit 0,23 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 ont progressé de 7,75 points, soit 0,11 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 ont reculé de 41,75 points, soit 0,15 %.

Le S&P 500 .SPX a terminé le mois d'avril avec sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis novembre 2020, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a enregistré sa plus forte progression depuis avril 2020. La hausse mensuelle du Dow a été la plus importante depuis novembre 2024.

Parmi les entreprises du secteur de l'énergie, Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N ont annoncé des bénéfices au premier trimestre supérieurs aux estimations et ont progressé de 1,8 % chacune avant l'ouverture.

Les actions des sociétés de logiciels ont grimpé après qu'Atlassian TEAM.O a relevé ses prévisions annuelles .

Le fabricant de logiciels d'entreprise a bondi de 24,4 %, tandis que ses concurrents Salesforce CRM.N et ServiceNow

NOW.N ont gagné 2 %. Datadog DDOG.O et Workday WDAY.O ont progressé respectivement de 1,4 % et 2,9 %.

Parmi les autres titres ayant enregistré des fluctuations importantes , on peut citer Roblox RBLX.N , qui a chuté de 24,4 % à la suite d'une révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Reddit RDDT.N a gagné 15,3 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes .