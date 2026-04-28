Bourse américaine-Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que de nouvelles inquiétudes liées à l'IA pèsent sur les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Nasdaq recule de 1,27 %, le S&P 500 de 0,68 %, tandis que le Dow Jones progresse de 0,17 %

* Oracle et les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent après un article du WSJ sur OpenAI

* UPS en baisse après une chute de ses bénéfices au premier trimestre

* General Motors en hausse après avoir revu ses prévisions à la hausse

* Coca-Cola en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont chuté de plus de 1 % mardi, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité du boom de l'intelligence artificielle à générer une croissance significative pour les valeurs technologiques.

Le Wall Street Journal a rapporté que le géant de l'IA OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la maison mère de ChatGPT à financer ses dépenses massives dans les centres de données.

« Cela met la pression sur le Nasdaq et le S&P, car les technologies et les services de communication représentent environ 40 % de l'indice de référence », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

« Si OpenAI connaît un certain déclin, cela bouleversera quelque peu la donne en termes de leadership. »

Bien que la société soit privée, son destin est étroitement lié à plusieurs grandes valeurs technologiques. Ses performances financières sont souvent considérées comme un indicateur de la demande en IA et pourraient avoir des implications de grande envergure pour les marchés boursiers.

Les actions d'Oracle ORCL.N , dont la dépendance vis-à-vis d'OpenAI pour ses ambitions en matière de cloud computing a été scrutée de près, ont chuté de 6,7 % en pré-ouverture.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également chuté, Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Arm Holdings ARM.O reculant respectivement de 2,8 %, 5,9 % et 8,8 %.

À 8 h 04 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 ont perdu 348,25 points, soit 1,27 %, tandis que les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 49 points, soit 0,68 %. Les E-minis du Dow YMcv1 ont progressé de 85 points, soit 0,17 %.

L'IMPASSE AU MOYEN-ORIENT PÈSE SUR LE SENTIMENT

Le conflit entre les États-Unis et l'Iran continue de peser sur les actions, influençant le sentiment du marché même pendant la semaine la plus chargée de la saison des résultats d'entreprise de ce trimestre. Les craintes s'intensifient quant au fait que l'impasse dans les négociations pourrait maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé plus longtemps.

Un responsable américain a déclaré que le président Donald Trump était mécontent de la dernière proposition iranienne visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient, douchant ainsi les espoirs d'un accord qui avait propulsé le S&P 500

.SPX , le Nasdaq 100 .NDX et le Nasdaq Composite .IXIC à des niveaux records ces derniers jours.

« Les États-Unis et Israël ne sont pas en mesure d'imposer un règlement de la guerre avec l'Iran qui leur permette d'atteindre la plupart de leurs objectifs maximalistes », a écrit Hasnain Malik, responsable des risques géopolitiques chez Tellimer Research.

« La résolution de la guerre, par des moyens militaires ou diplomatiques, semble encore loin, même si le cessez-le-feu tient. »

Les prix du pétrole sont en hausse de 54 % par rapport à leurs niveaux d'avant-guerre, la route maritime cruciale passant par le détroit d'Ormuz restant perturbée. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont dépassé les 110 dollars le baril pour la première fois en trois semaines.

Dans le même temps, les investisseurs scrutent de près les résultats publiés mardi par plusieurs géants du monde des affaires.

United Parcel Service UPS.N a chuté de 4,6 % avant l'ouverture de la bourse après que la société de logistique a annoncé une forte baisse de son bénéfice trimestriel ajusté.

General Motors GM.N a progressé de 1,8 % après que le constructeur automobile a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce à la résilience du marché automobile américain et à un remboursement de droits de douane attendu.

L'action Coca-Cola KO.N a gagné 2,6 % après que le géant des boissons a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté.

La plateforme de streaming musical Spotify SPOT.N a chuté de 11,6 % après avoir annoncé un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations.