Wall Street ouvre en ordre dispersé, retour des craintes sur l'IA

Un panneau indiquant Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé, les valeurs technologiques sous pression après leurs récents ​gains, les investisseurs se demandant si l'IA est capable de générer une croissance significative pour le secteur, à la veille d'une journée riche en résultats des "Sept ​Magnifiques".

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 172,51 points, soit 0,35%, à 49.340,30 points et le ​Standard & Poor's 500, plus large, recule de ⁠0,52% à 7.136,58 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,14%, soit 283,77 points, ‌à 24.603,33 points.

Le Wall Street Journal a rapporté lundi que la start-up OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière ​d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre ‌d'affaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à la ⁠capacité de la société mère de ChatGPT à financer ses dépenses colossales en centres de données et pèse sur les valeurs technologiques.

L'action Oracle, dont la dépendance ⁠vis-à-vis d'OpenAI dans ‌le domaine du "cloud computing" fait l'objet d'une attention particulière, plonge de ⁠5% dans les premiers échanges.

Les secteur des semi-conducteurs recule également, Nvidia, AMD ‌et Coreweave perdant respectivement 3%, 5% et 6,5%.

Ces baisses interviennent ⁠après le regain d'optimisme observé à la fin de la ⁠semaine dernière, sous l'impulsion ‌d'Intel, et à quelques heures de la publication, mercredi et jeudi, des résultats ​trimestriels de plusieurs membres du club ‌des "Sept Magnifiques".

Parallèlement, l'incertitude qui règne au Moyen-Orient maintient les prix du pétrole à un niveau élevé, ce ​qui attise les craintes d'inflation à la veille de l'annonce de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), imposant la prudence.

Sur ⁠le reste des valeurs, Coca-Cola gagne 5,4% après avoir relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel ajusté, misant sur une demande soutenue.

Spotify, qui a prévu un bénéfice opérationnel en dessous des attentes pour le trimestre en cours, perd plus de 13%.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)