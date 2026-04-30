Bourse américaine-Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que les investisseurs mettent en balance l'optimisme lié aux résultats et les difficultés du secteur pétrolier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: le Dow Jones gagne 0,59 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq progressent chacun de 0,14 %

* Alphabet et Amazon en hausse après des résultats solides

* Meta et Microsoft reculent en raison d'inquiétudes liées aux dépenses d'investissement

* Eli Lilly progresse après avoir relevé ses prévisions

(Mise à jour des cours et des détails) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, se remettant d'un épisode de prudence plus tôt dans la journée, les investisseurs mettant en balance des résultats solides et de nouvelles inquiétudes inflationnistes suscitées par la hausse des prix du pétrole.

Cette volatilité reflète un marché tiraillé entre deux discours contradictoires, les investisseurs étant partagés entre des résultats solides et les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les résultats des entreprises technologiques ont été globalement solides, l'action d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, progressant de 6,3 % en pré-ouverture après un trimestre record pour sa division cloud, tandis qu'Amazon

AMZN.O gagnait 2,5 % après avoir dépassé les attentes en matière de ventes cloud .

Cependant, Meta Platforms META.O et Microsoft

MSFT.O ont chuté respectivement de 8,6 % et 1,9 %, au lendemain de la présentation de leurs plans d'investissement .

À 6 h 55 (heure de l'Est), les E-minis du Dow YMcv1 ont gagné 287 points, soit 0,59 %, les E-minis du S&P 500 EScv1 ont progressé de 10 points, soit 0,14 %, et les E-minis du Nasdaq 100 NQcv1 ont gagné 37 points, soit 0,14 %.

Les investisseurs ont également analysé les commentaires formulés mercredi par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. La banque centrale a voté le maintien des taux d'intérêt inchangés, mais trois responsables ont indiqué que l'inflation était trop élevée pour laisser entrevoir une tendance à la baisse des taux.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau en près de quatre ans, sur fond de craintes d'une perturbation prolongée des marchés pétroliers, après qu'un rapport d'Axios a indiqué que le président Donald Trump devait recevoir un briefing du chef du Commandement central américain sur de nouveaux plans d'action militaire potentielle contre l'Iran.

Les prix ont ensuite reculé mais restent élevés, au-dessus de 110 dollars le baril.

Le rapport d'Axios a mis à mal plusieurs semaines d'optimisme selon lequel les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit entre les États-Unis et l'Iran resteraient sur la bonne voie malgré les revers.

"Le marché pétrolier est passé d'un optimisme excessif à la réalité de la perturbation de l'approvisionnement. La rupture des négociations entre les États-Unis et l'Iran... fait perdre au marché tout espoir d'une reprise rapide des flux pétroliers", a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie sur les matières premières chez ING Economics.

Parmi les autres titres, Eli Lilly LLY.N a gagné 3,1 % après que le laboratoire pharmaceutique a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une demande soutenue pour ses médicaments amaigrissants, et son concurrent Merck MRK.N a progressé de 5,8 % après avoir annoncé des ventes en hausse au premier trimestre .

L'action Caterpillar CAT.N a progressé de 6 % après que le fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière a annoncé une hausse de son bénéfice au premier trimestre .

Le sentiment du marché dépendra également du prochain rapport sur le PIB du premier trimestre et des données sur les dépenses de consommation des ménages, dont la publication est prévue jeudi.