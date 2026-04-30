information fournie par Boursorama avec AFP • 30/04/2026 à 14:57

USA: la croissance a repris un peu d'air au premier trimestre, à 2% en rythme annualisé

Les Etats-Unis ont démarré l'année avec une croissance de 2% en rythme annualisé au premier trimestre, selon une première estimation officielle publiée jeudi, une cadence supérieure au trimestre précédent mais en deçà des attentes des marchés.

( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Les investisseurs s'attendaient à voir l'activité du premier trimestre progresser de 2,2%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Les Etats-Unis mettent en avant le rythme annualisé, qui projette sur l'ensemble de l'année l'évolution observée pendant trois mois.

En fin d'année 2025, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis n'avait progressé que de 0,5% en rythme annualisé, plombé notamment par une longue paralysie de certains services gouvernementaux ("shutdown"), faute d'accord sur un budget.

La reprise observée "reflète une augmentation des investissements, des exportations, de la consommation et des dépenses publiques", rapporte le service statistique BEA.

Point négatif pour le PIB: les importations ont également augmenté, ajoute le BEA.