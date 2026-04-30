Bourse américaine-Les contrats à terme à Wall Street sont mitigés, la flambée des cours du pétrole éclipsant la solidité des résultats technologiques

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* Les contrats à terme sont mitigés: le Dow Jones recule de 0,39 %, le S&P 500 reste stable et le Nasdaq progresse de 0,18 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient mitigés jeudi , les investisseurs mettant en balance les solides résultats des entreprises technologiques et les nouvelles craintes inflationnistes suscitées par les cours du pétrole, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de quatre ans.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,3 % sur fond de craintes d'une perturbation prolongée des marchés pétroliers, après qu'un rapport d'Axios a indiqué que le président Donald Trump devait recevoir un briefing du chef du Commandement central américain sur de nouveaux plans d'action militaire potentielle contre l'Iran.

Ce rapport a mis à mal plusieurs semaines d'optimisme quant à la poursuite des efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit entre les États-Unis et l'Iran, malgré les revers.

“Le marché pétrolier est passé d’un optimisme excessif à la réalité de la perturbation de l’approvisionnement. La rupture des négociations entre les États-Unis et l’Iran... fait perdre au marché tout espoir d’une reprise rapide des flux pétroliers”, a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie sur les matières premières chez ING Economics.

À 5 h 07 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 193 points, soit 0,39 %, les contrats S&P 500 E-minis EScv1 restaient stables et les contrats Nasdaq 100 E-minis NQcv1 progressaient de 49 points, soit 0,18 %.

Les résultats des entreprises technologiques ont été globalement solides, bien que les actions de Meta Platforms

META.O et de Microsoft MSFT.O aient chuté respectivement de 8 % et 1,9 % en pré-ouverture, au lendemain de la publication de leurs plans d'investissement .

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a progressé de 6,1 % après un trimestre record pour sa division cloud, tandis qu'Amazon AMZN.O a gagné 1,9 % après avoir dépassé les prévisions de ventes dans le cloud .

Les investisseurs ont analysé les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi. La banque centrale a voté le maintien des taux d'intérêt inchangés, mais trois responsables ont indiqué que l'inflation était trop élevée pour laisser entrevoir une tendance à la baisse des taux.

Le sentiment dépendra également du prochain rapport sur le PIB du premier trimestre et des données sur les dépenses de consommation personnelle, dont la publication est prévue jeudi.