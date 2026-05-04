Bourse américaine-Le S&P 500 recule après avoir atteint un niveau record, sous l'effet des inquiétudes liées au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur le marché après la clôture)

* FedEx et UPS s'effondrent après l'ouverture du réseau logistique d'Amazon

* eBay en hausse après l'offre de rachat de GameStop

* S&P 500 -0,41 %, Nasdaq -0,19 %, Dow -1,13 %

par Noel Randewich et Niket Nishant

Wall Street a terminé en baisse lundi, le S&P 500 reculant par rapport à ses plus hauts historiques, après qu'un navire sud-coréen a été touché par une explosion dans le détroit d'Ormuz et que Téhéran a démontré son emprise sur le pétrole du Moyen-Orient, tempérant l'optimisme suscité par les solides résultats du premier trimestre. Les valeurs énergétiques ont progressé après l'annonce des derniers affrontements. Une explosion signalée à bord d'un navire marchand sud-coréen semblait susceptible de convaincre les transporteurs commerciaux que le détroit restait dangereux, alors que le président américain Donald Trump avait déclaré que la marine américaine allait l'ouvrir. Téhéran a déclaré avoir contraint un navire de guerre américain à faire demi-tour après qu’il eut tenté de pénétrer dans le détroit, tandis que les Émirats arabes unis ont signalé un incendie dans une installation pétrolière à la suite d’une attaque de drone iranien.

Ce regain de nervosité concernant le conflit au Moyen-Orient intervient après que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux records vendredi dernier, dans un contexte de résultats trimestriels meilleurs que prévu.

« Avec le marché à des niveaux records, il n’y a pas beaucoup de marge d’erreur, et on a l’impression que le risque asymétrique majeur reste orienté à la baisse, même si le retour à une guerre ouverte n’est peut-être pas le scénario le plus probable », a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird Private Wealth Management.

Les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance globale de leurs bénéfices de 28 % en glissement annuel pour le premier trimestre, soit le double des prévisions de 14 % établies début avril, selon LSEG I/B/E/S. Les poids lourds de l'IA à Wall Street expliquent en grande partie cet optimisme. Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi avoir été un vendeur net d'actions pour le 14e trimestre consécutif. Les investisseurs suivent de près ce conglomérat, souvent considéré comme un indicateur de l'économie américaine, pour ses informations sur les valorisations et les conditions générales du marché. L'action GameStop GME.N a chuté de 10 % et celle d'eBay

EBAY.O a progressé d'environ 5 % après que le distributeur de jeux vidéo a dévoilé une proposition visant à racheter la place de marché en ligne pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions. La capitalisation boursière de GameStop s'élève à environ 11 milliards de dollars.

Le S&P 500 a reculé de 0,41 % pour clôturer la séance à 7 200,75 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,19 % à 25 067,80 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,13 % à 48 941,90 points.

Dix des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, menés à la baisse par le secteur des matériaux .SPLRCM , en baisse de 1,57 %, suivi par une perte de 1,17 % dans le secteur industriel

.SPLRCI . L'indice de l'énergie .SPNY a progressé de 0,85 %. La société de livraison FedEx FDX.N a chuté de 9,1 % et United Parcel Service UPS.N a reculé de 10,5 % après qu'Amazon.com

AMZN.O a annoncé le lancement d'« Amazon Supply Chain Services », ouvrant ainsi son réseau logistique à d'autres entreprises.

Les baisses de FedEx et d'UPS ont entraîné l'indice Dow Jones Transportation Average .DJT en baisse de 4,8 %, à son plus bas niveau depuis près d'un mois.

Palantir PLTR.O a progressé de 1,4 % avant la publication du rapport trimestriel de la société spécialisée dans l'analyse de données et les logiciels de défense, prévue après la clôture. L'opérateur de croisières Norwegian NCLH.N a chuté de 8,6 % après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles d' s en raison de la hausse des coûts de carburant liée au conflit au Moyen-Orient.

Les titres en baisse ont été deux fois plus nombreux que ceux en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX , avec un ratio de 2,2 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts et 22 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 126 nouveaux plus hauts et 87 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 16,3 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 17,7 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.