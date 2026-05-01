Bourse américaine-Le S&P 500 et le Nasdaq terminent en hausse et enregistrent des gains hebdomadaires après une semaine marquée par la publication de nombreux résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,31 %, le S&P 500 progresse de 0,29 %, le Nasdaq gagne 0,89 %

* Apple en hausse grâce à des prévisions optimistes

* Les valeurs du secteur des logiciels progressent après la révision à la hausse des prévisions d'Atlassian

* Roblox s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de réservations

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Stephen Culp et Niket Nishant

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint vendredi des niveaux de clôture records, portés par les résultats solides d' t la baisse des prix du pétrole brut, clôturant ainsi leur plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis des années.

Le S&P 500 a rejoint le Nasdaq en territoire positif, la vigueur du secteur technologique propulsant ce dernier en tête. Les deux indices ont enregistré leur sixième semaine consécutive de hausse, leur plus longue série de gains hebdomadaires depuis octobre 2024.

L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a terminé la séance en légère baisse. Alors que le mois de mai commence, le marché boursier s'engage dans ce qui est historiquement une période de six mois de faiblesse . De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2 % de mai à octobre, selon les données de Fidelity. Cela contraste avec une hausse moyenne d'environ 7 % de novembre à avril.

Au terme d'une semaine décisive pour les résultats des entreprises, au cours de laquelle les sociétés ayant publié leurs résultats représentaient plus des deux cinquièmes de la capitalisation boursière totale du S&P 500, les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du premier trimestre de 27,8 % en glissement annuel, selon LSEG I/B/E/S.

Cinq des sociétés du groupe « Magnificent Seven », composé de titres liés à l'intelligence artificielle, ont publié leurs résultats cette semaine, et les investisseurs ont suivi de près le moment et l'ampleur avec lesquels les investissements colossaux dans cette technologie naissante commencent à porter leurs fruits.

Cela représente une hausse de 11,7 points de pourcentage par rapport aux estimations d'il y a une semaine et marque la plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2021.

Sur les 314 entreprises ayant publié leurs résultats, 83 % ont dépassé les estimations de bénéfices et 78 % ont annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, selon LSEG.

« L'évolution d'aujourd'hui est vraiment la cerise sur le gâteau d'une nouvelle semaine solide pour les investisseurs, alors que la saison des résultats continue d'afficher des résultats supérieurs aux prévisions », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. « Parallèlement, nous avons connu le deuxième meilleur mois d'avril pour le S&P 500 depuis 1950. »

« Il semble que cette dynamique haussière pourrait très bien se poursuivre en mai », a ajouté M. Detrick.

GÉOPOLITIQUE, PRIX DU PÉTROLE ET ÉCONOMIE Les progrès vers une résolution pacifique de la guerre américano-israélienne contre l'Iran semblaient au point mort, la fermeture du détroit d'Ormuz exerçant une pression à la hausse sur les prix de l'énergie et attisant les craintes inflationnistes.

Mais les contrats à terme sur le pétrole brut du mois en cours CLc1 se sont détendus après l'annonce selon laquelle l'Iran aurait soumis une nouvelle proposition pour des négociations avec Washington.

« Les investisseurs évaluent la durée prévue de cette perturbation de l'approvisionnement, puis déterminent qui est le plus sensible à cette perturbation », a déclaré Tom Hainlin, stratège national en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Les données économiques ont montré que l'activité manufacturière américaine s'est développée en avril pour le quatrième mois consécutif, mais la composante des prix payés – un indicateur de l'inflation – a bondi à son plus haut niveau en quatre ans, selon l'Institute for Supply Management.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 152,87 points, soit 0,31 %, à 49 499,27, le S&P 500 .SPX a gagné 21,11 points, soit 0,29 %, à 7 230,12 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 222,13 points, soit 0,89 %, à 25 114,44.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs technologiques .SPLRCT ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que les valeurs énergétiques .SPNY ont connu les plus fortes baisses.

L'action Apple AAPL.O a progressé de 3,3 % après que la société a publié des prévisions de ventes solides, mettant en avant la forte demande pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo.

Les sociétés de logiciels ont grimpé après qu'Atlassian TEAM.O a relevé ses prévisions annuelles. Le fabricant de logiciels d'entreprise a bondi de 29,6 %. Ses concurrents Salesforce CRM.N et ServiceNow NOW.N ont respectivement gagné 4,1 % et 3,2 %.

Roblox RBLX.N a chuté de 18,3 % après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles de réservations. Reddit

RDDT.N a bondi de 13,1 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes .

Les bénéfices trimestriels d'Exxon Mobil XOM.N ont été affectés par les perturbations au Moyen-Orient, tandis que Chevron CVX.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices, mais son bénéfice global a atteint son plus bas niveau en cinq ans. Les supermajors ont reculé respectivement de 1,0 % et 1,4%.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,18 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 578 nouveaux plus hauts et 63 nouveaux plus bas à la NYSE.

Au Nasdaq, 2 957 titres ont progressé et 1 753 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,69 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 45 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 13 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 132 nouveaux plus hauts et 51 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 15,27 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,64 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de bourse.