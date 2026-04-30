Bourse américaine-Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à enregistrer leurs plus fortes hausses mensuelles depuis 2020

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* Les indices sont en hausse: le Dow Jones de 1,51 %, le S&P 500 de 0,89 % et le Nasdaq de 0,83 %

* Alphabet en hausse après des résultats solides

* Meta et Microsoft reculent en raison d'inquiétudes liées aux dépenses d'investissement

* Eli Lilly progresse après avoir relevé ses prévisions

(Mise à jour en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont progressé jeudi, et le S&P 500 ainsi que le Nasdaq se dirigeaient vers leurs plus fortes hausses mensuelles depuis des années, les solides résultats des entreprises ayant aidé les investisseurs à faire abstraction du choc sur l'approvisionnement en pétrole lié à la guerre qui a secoué les marchés et propulsé les prix du brut à leur plus haut niveau depuis quatre ans.

Mais les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont reculé alors que les investisseurs s'apprêtaient à clôturer le mois d'avril sur de solides gains. Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d'enregistrer leurs plus fortes hausses mensuelles en pourcentage depuis la reprise qui a suivi le krach lié à la Covid en 2020.

Le secteur industriel .SPLRCI , porté par les actions Caterpillar, a propulsé le Dow en tête, tandis que le secteur technologique a limité les gains du Nasdaq à la suite d'une série de résultats trimestriels très attendus publiés mercredi soir.

Quatre membres du groupe des « Magnificent Seven », ces méga-capitalisations liées à l'intelligence artificielle, ont publié leurs résultats mercredi soir: Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O . Parmi celles-ci, seules les actions d'Alphabet ont terminé en territoire positif, bondissant de 9,7 % après avoir annoncé un trimestre record pour sa division cloud.

Amazon a reculé de 0,4 %, tandis que Meta et Microsoft ont chuté respectivement de 7,8 % et 4,7 %, en raison des inquiétudes liées aux dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Apple AAPL.O , autre composante des « Magnificent Seven », devait publier ses résultats après la clôture.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 738,90 points, soit 1,51 %, à 49 600,71, le S&P 500 .SPX a gagné 63,31 points, soit 0,89 %, à 7 199,26 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 204,35 points, soit 0,83 %, à 24 878,32.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, seul celui de la technologie .SPLRCT était dans le rouge, tandis que les services de communication .SPLRCL et l'industrie .SPLRCI menaient la danse.

PRIX DU PÉTROLE, INFLATION ET FED

Une série de données économiques a montré que l'économie américaine avait progressé de 2,0 % au cours des trois premiers mois de 2026, tandis que les demandes initiales d'allocations chômage ont chuté à leur plus bas niveau depuis 1969 et que la flambée des prix de l'énergie a maintenu l'inflation en glissement annuel au-dessus de 3 %, anéantissant les espoirs de baisses de taux à court terme de la part de la Réserve fédérale alors que le mandat de huit ans de Jerome Powell à la présidence touche à sa fin.

« Pour l'instant, nous pouvons qualifier l') de l'inflation d'(e de transitoire », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef des marchés chez Spartan Capital Securities à New York. « Cependant, si la guerre se poursuit et que les prix de l'énergie ne baissent pas par rapport aux niveaux actuels, cette inflation transitoire deviendra une inflation constante et constituera certainement un casse-tête majeur pour la Réserve fédérale. »

Mercredi, lors de son vote le plus divisé depuis 1992, la banque centrale américaine a maintenu son taux directeur inchangé, tout en reconnaissant les incertitudes liées à la hausse des prix du brut due au conflit au Moyen-Orient.

Ce conflit ne montrait aucun signe d'apaisement, l'Iran menaçant de représailles si les États-Unis abandonnaient leur cessez-le-feu et renouvelaient leurs attaques, ce qui suggère que les efforts visant à négocier un accord de paix se sont enlisés. Les hauts responsables militaires américains devaient informer le président Donald Trump d'une éventuelle action militaire en Iran, a déclaré un responsable américain à Reuters.

La possibilité d'une guerre prolongée, d'une perturbation à long terme du trafic dans le détroit d'Ormuz et d'une pression prolongée sur les prix de l'énergie a tempéré les espoirs d'un assouplissement monétaire à court terme de la part des responsables de la politique monétaire.

Eli Lilly LLY.N a gagné 10,3 % après que le laboratoire pharmaceutique a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une demande soutenue pour ses médicaments amaigrissants.

L'action Caterpillar CAT.N a progressé de 10,1 %, atteignant un niveau record après l'annonce par la société d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre , grâce à la forte demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 3,54 pour 1. On a enregistré 281 nouveaux sommets et 47 nouveaux creux à la NYSE.

Au Nasdaq, 3 408 titres ont progressé et 1 237 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 2,76 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 99 nouveaux plus hauts et 86 nouveaux plus bas.