Bourse américaine-Le S&P 500 et le Nasdaq progressent et s'apprêtent à afficher des gains hebdomadaires après une semaine riche en résultats d'entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones reste stable, le S&P 500 progresse de 0,58 %, le Nasdaq de 1,14 %

* Apple en hausse grâce à des prévisions optimistes

* Les valeurs du secteur des logiciels progressent après la révision à la hausse des prévisions d'Atlassian

* Roblox s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de réservations

(Mise à jour des cours en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont progressé vendredi après avoir enregistré leur plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis des années, soutenues par des résultats solides et une baisse des prix du pétrole brut, sur fond d'évolutions au Moyen-Orient.

Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, la vigueur du secteur technologique propulsant le Nasdaq en tête. Le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe d'atteindre de nouveaux records de clôture et d'enregistrer leur sixième semaine consécutive de hausse.

Alors que le mois de mai commence, les marchés s'engagent dans ce qui est historiquement une période de six mois ment faible pour les actions. De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2 % de mai à octobre, selon les données de Fidelity. Cela contraste avec une hausse moyenne d'environ 7 % de novembre à avril.

Au terme d'une semaine décisive pour les résultats des entreprises, au cours de laquelle les sociétés ayant publié leurs résultats représentaient plus des deux cinquièmes de la capitalisation boursière totale du S&P 500, les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du premier trimestre de 27,8 % en glissement annuel, selon LSEG I/B/E/S.

Cinq des sociétés du groupe « Magnificent Seven », composé de titres liés à l'intelligence artificielle, ont publié leurs résultats cette semaine, et les investisseurs ont suivi de près le moment et l'ampleur avec lesquels les investissements colossaux dans cette technologie naissante commencent à porter leurs fruits.

Cela représente une hausse de 11,7 points de pourcentage par rapport aux estimations d'il y a une semaine et marque la plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2021.

Sur les 314 entreprises ayant publié leurs résultats, 83 % ont dépassé les estimations de bénéfices et 78 % ont annoncé des revenus supérieurs aux prévisions, selon LSEG.

« Les bénéfices sont supérieurs aux attentes », a déclaré Tom Hainlin, stratège national en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. « C'est une base plutôt solide pour les cours boursiers. »

« Les inquiétudes des investisseurs concernant les grandes entreprises technologiques et leurs dépenses vont être un thème récurrent d'un trimestre à l'autre », a ajouté M. Hainlin. « Ce n'est pas une mauvaise chose que les entreprises technologiques investissent 650 milliards de dollars cette année dans l'intelligence artificielle, mais elles vont vouloir rentabiliser cet investissement. »

GÉOPOLITIQUE, PRIX DU PÉTROLE BRUT ET ÉCONOMIE

Les progrès vers une résolution pacifique de la guerre américano-israélienne contre l'Iran semblaient au point mort, la fermeture du détroit d'Ormuz exerçant une pression à la hausse sur les prix de l'énergie et attisant les craintes inflationnistes .

Mais les contrats à terme sur le pétrole brut de référence CLc1 ont reculé après l'annonce selon laquelle l'Iran aurait soumis une nouvelle proposition en vue de négociations avec Washington.

« Les investisseurs évaluent la durée prévue de cette perturbation de l'approvisionnement, puis déterminent qui est le plus sensible à cette perturbation », a déclaré M. Hainlin.

Les données économiques ont montré que l'activité manufacturière américaine s'est développée en avril pour le quatrième mois consécutif, mais la composante des prix payés – un indicateur de l'inflation – a bondi à son plus haut niveau en quatre ans, selon l'Institute for Supply Management.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 10,43 points, soit 0,02 %, à 49 662,57, le S&P 500 .SPX a gagné 42,03 points, soit 0,58 %, à 7 251,04 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 282,63 points, soit 1,14 %, à 25 175,25.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs technologiques .SPLRCT ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que les valeurs énergétiques .SPNY ont affiché les plus fortes baisses.

L'action Apple AAPL.O a progressé de 3,5 % après que la société a publié des prévisions de ventes solides, mettant en avant la forte demande pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo.

Les sociétés de logiciels ont grimpé après qu'Atlassian TEAM.O a relevé ses prévisions annuelles. Le fabricant de logiciels d'entreprise a bondi de 28,6 %. Ses concurrents Salesforce CRM.N et ServiceNow NOW.N ont respectivement gagné 3,9 % et 2,6 %.

Roblox RBLX.N a chuté de 17,0 % après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles de réservations. Reddit

RDDT.N a bondi de 13,6 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes .

Les bénéfices trimestriels d'Exxon Mobil XOM.N ont été affectés par les perturbations au Moyen-Orient, tandis que Chevron CVX.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices, mais son bénéfice global a atteint son plus bas niveau en cinq ans. Les supermajors ont reculé respectivement de 1,3 % et 1,5%.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,38 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 473 nouveaux plus hauts et 56 nouveaux plus bas à la NYSE.

Au Nasdaq, 2 952 titres ont progressé et 1 660 ont reculé, les hausses l'emportant sur les baisses dans un rapport de 1,78 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 43 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 121 nouveaux plus hauts et 40 nouveaux plus bas.