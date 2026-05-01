Bourse américaine-Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets alors que la semaine riche en résultats financiers touche à sa fin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones reste stable, le S&P 500 progresse de 0,58 %, le Nasdaq de 1,07 %

* Apple en hausse grâce à des prévisions optimistes

* Les valeurs du secteur des logiciels progressent après la révision à la hausse des prévisions d'Atlassian

* Roblox s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de réservations

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint des niveaux records vendredi et étaient en passe d'enregistrer leur plus longue série de hausses hebdomadaires depuis 2024, les solides résultats des entreprises ayant aidé les investisseurs à faire abstraction des risques d'inflation.

Le moral des investisseurs a été boosté après qu’un rapport des médias d’État iraniens a indiqué que Téhéran avait transmis jeudi sa dernière proposition pour les négociations avec les États-Unis aux médiateurs pakistanais.

La séance de vendredi clôt une semaine chargée en résultats des géants de la tech et en données économiques. Les analystes tablent désormais sur une croissance des bénéfices du S&P 500 au premier trimestre de 27,8 % – le rythme le plus rapide depuis le quatrième trimestre 2021 et en hausse par rapport aux 16,1 % de la semaine dernière, selon les données LSEG IBES.

Les marchés attendront de voir si la reprise se maintienten mai, qui marque historiquement le début d'une période de six mois plus faible pour les actions.

De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2 % entre mai et octobre, selon les données de Fidelity. Ce chiffre est à comparer à une hausse moyenne d'environ 7 % entre novembre et avril.

Cependant, la période de mai à octobre a enregistré des rendementsplus solides au cours de la dernière décennie, ce qui suggère que la stratégie consistant à « vendre en mai et partir » n'est pas sans risques.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES PROJETS D'INVESTISSEMENT DANS L'IA

Les données économiques publiées cette semaine ont fait craindre que la frénésie d'achat d'actions ne soit sur le point de se heurter à la réalité.

Bien que la croissance économique américaine ait repris de la vigueur au premier trimestre, les dépenses de consommation, principal moteur de la croissance, ont ralenti, tandis que le taux d'épargne des ménages a baissé, ce qui suggère que les ménages ont puisé dans leurs économies pour financer leurs dépenses.

« Si les prix du pétrole restent élevés pendant une période prolongée, cela augmentera les coûts de transport et de fabrication des biens, ce qui se traduira par une hausse générale des prix », a déclaré Devin Cattelan, gestionnaire de portefeuille chez Verecan Capital Management.

L'activité manufacturière américaine est restée stable en avril, mais les délais de livraison des fournisseurs se sont détériorés, le conflit au Moyen-Orient ayant perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, poussant les prix des matières premières et d'autres intrants à leur plus haut niveau depuis quatre ans.

Ajoutant à l'inquiétude, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il augmenterait les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne à 25 %, affirmant que l'UE n'avait pas respecté son accord commercial.

À 12 h 17 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI était stable, le S&P 500 .SPX gagnait 42,15 points, soit 0,58 %, à 7 251,16, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 266,35 points, soit 1,07 %, à 25 158,67.

Six des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le vert, le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT enregistrant la plus forte hausse avec une progression de 1,6 %.

Le S&P 500 .SPX a terminé le mois d'avril avec sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis novembre 2020, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a enregistré sa plus forte progression depuis avril 2020. La hausse mensuelle du Dow Jones a été la plus importante depuis novembre 2024.

Apple AAPL.O a bondi de 4,8 % après que la forte demande pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo a conduit la société à prévoir une solide croissance des ventes pour le troisième trimestre fiscal.

Les sociétés de logiciels ont grimpé après qu'Atlassian

TEAM.O a relevé ses prévisions annuelles . Le fabricant de logiciels d'entreprise a bondi de 22,6 %.

Ses concurrents Salesforce CRM.N et ServiceNow NOW.N ont progressé respectivement de 3,2% et 2,3 %. Datadog DDOG.O a gagné 6,4 % et Workday WDAY.O a progressé de 3,1 %.

Parmi les autres titres ayant fortement fluctué, on peut citer Roblox RBLX.N , qui a chuté de 17,5 % à la suite d' une révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Reddit RDDT.N a gagné12,7 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes .

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,42 pour 1à la Bourse de New York et de 1,73 pour 1au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 42 nouveauxplus hauts sur 52 semaineset huit nouveauxplus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 116 nouveauxplus hautset 37 nouveauxplus bas.