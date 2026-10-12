Bourse américaine : le point hebdomadaire : une accalmie sur les rendements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

12 octobre - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse de 1,2 % dans un marché agité, alors que les tensions géopolitiques et les rendements obligataires restent au centre de l'attention

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** L'indice Dow Jones .DJI progresse de 0,9 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, gagne 0,6 %

** La cassure haussière du S&P 500 a subi son premier test

** Les petites capitalisations .RUT vacillent au bord d’une correction , puis se redressent en fin de séance vendredi; le RUT termine à 2 807, mais affiche tout de même une cinquième semaine consécutive de baisse

** Et désormais, la divergence de l’indice Nasdaq est sur le point d’être mise à l’épreuve

** Quoi qu’il en soit, la dynamique MTUM.K reste le facteur à battre

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR devrait mettre fin à cinq semaines consécutives de hausse et terminer autour de 5,24 %, les adjudications de bons et d’obligations contribuant à apaiser les craintes inflationnistes US/

** Presque tous les secteurs bénéficient d’un répit: les biens de consommation de base et les services aux collectivités sont les plus soulagés, tandis que seuls les secteurs de la technologie et de l’industrie restent sous pression

** Les biens de consommation de base .SPLRCS progressent de 4 %. Les valeurs du tabac et de l’alcool figurent parmi les plus performantes du secteur, un responsable des investissements soulignant la rotation vers des valeurs défensives au détriment des titres de croissance et de l’IA

** Les services publics .SPLRCU progressent de 3,9 %. Constellation Energy CEG.O bondit après la conclusion par Alphabet, la société mère de Google GOOGL.O , d’un contrat d’électricité pluriannuel , ce qui déclenche une remontée des valeurs du nucléaire et des services publics, notamment Vistra VST.N et NRG Energy NRG.N

** Le secteur de l’énergie .SPNY bondit de 3,6 %. Le groupe suit la hausse des cours du pétrole dans un contexte marqué par la multiplication des attaques contre le transport maritime au Moyen-Orient et les risques liés aux ouragans O/R

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD progresse de 3,1 %. Chipotle CMG.N s’envole jeudi après l’annonce selon laquelle Starbucks SBUX.O aurait envisagé une offre de rachat

** Le secteur de l'immobilier .SPLRCR progresse de 1,8 %.

Les opérateurs de stations de téléphonie mobile Crown Castle CCI.N , American Tower AMT.N et SBA Communications

SBAC.O s'envolent grâce à l'accord sur le spectre conclu avec SpaceX

** Services de communication .SPLRCL : en hausse de 0,8 %. AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile US TMUS.O ont toutefois été malmenés alors que SpaceX SPCX.O a conclu un accord d’acquisition de spectre , positionnant ainsi Starlink Mobile, la filiale d’Elon Musk, pour concurrencer les géants historiques de la téléphonie mobile

** L'indice Tech .SPLRCT recule de 0,3 %. PTC PTC.O bondit de 35 % sur la semaine après que le français Schneider Electric SCHN.PA a accepté de racheter cette société américaine de logiciels pour environ 22,6 milliards de dollars

L’indice des semi-conducteurs .SOX recule de 4,3 %. Cette baisse intervient alors que l’Australien Firmus, opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , abandonne son introduction en bourse de 5 milliards de dollars, ce qui accentue les inquiétudes concernant les valorisations du secteur de l’IA, la hausse des coûts d’emprunt et la viabilité des dépenses massives en infrastructures

** Le secteur industriel .SPLRCI recule de 0,4 %. C.H. Robinson CHRW.O plonge après l’annonce de l’acquisition , pour 5,8 milliards de dollars, de son concurrent dans la logistique du fret, RXO RXO.N

Les fabricants de matériel agricole Caterpillar CAT.N et Deere DE.N reculent alors que les régulateurs américains enquêtent , ce qui suscite des inquiétudes quant à d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles

** Parallèlement, le pessimisme de l’AAII s’atténue ; les investisseurs continuent de privilégier les actions. Et en septembre, l’exposition aux actions atteint son plus haut niveau depuis décembre 2017

** Performance du SPX depuis le début de l'année: