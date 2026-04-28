Bourse américaine-Le Nasdaq sous-performe face au S&P 500 et au Dow Jones, les inquiétudes liées à la croissance de l'IA pesant sur les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Nasdaq recule de 0,79 %, le S&P 500 de 0,47 %, le Dow Jones progresse de 0,12 %

* Oracle et les valeurs du secteur des semi-conducteurs chutent après un article du WSJ sur OpenAI

* UPS recule après une baisse de ses bénéfices au premier trimestre

* General Motors recule après la publication de ses résultats

* Coca-Cola en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles

* Les Émirats arabes unis vont quitter l'OPEP

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq Composite a reculé mardi, sous-performant l'indice de référence S&P 500 et l'indice Dow Jones des valeurs vedettes, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité du boom de l'intelligence artificielle à générer une croissance significative pour les valeurs technologiques.

Le Wall Street Journal a rapporté que le géant de l'IA OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la société mère de ChatGPT à financer ses dépenses massives dans les centres de données.

« Cela met la pression sur le Nasdaq et le S&P, car les technologies et les services de communication représentent environ 40 % de l'indice de référence », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

« Si OpenAI connaît un certain déclin, cela bouleversera quelque peu la donne en termes de leadership. »

Bien que la société soit privée, son destin est étroitement lié à plusieurs grandes valeurs technologiques. Ses performances financières sont souvent considérées comme un indicateur de la demande en IA et pourraient avoir des implications de grande envergure pour les marchés boursiers.

Les actions d'Oracle ORCL.N , dont la dépendance vis-à-vis d'OpenAI pour ses ambitions en matière de cloud computing a été scrutée de près, ont chuté de 2,9 %.

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont également chuté, Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Arm Holdings ARM.O reculant respectivement de 2,4 %, 3,5 % et 6,3 %. CoreWeave

CRWV.O , soutenu par Nvidia, a reculé de 2 %.

« Tout faux pas concernant la demande liée à l'IA ou les dépenses d'investissement de l'une des quatre sociétés du « Magnificent 7 » publiant leurs résultats mercredi pourrait facilement amener ce marché à remettre en question la vigueur de sa progression au cours du mois dernier », a écrit Dennis Follmer, directeur des investissements chez Montis Financial.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT a reculé de 1,3 %, affichant la plus forte baisse de l'indice de référence. Six des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le rouge.

À 9 h59(heure de l'Est), leDow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 57,59 points, soit 0,12 %, à 49 225,38, le S&P 500 .SPX perdait 33,41 points, soit 0,47 %, à 7 140,50 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 196,43 points, soit 0,79 %, à 24 690,67.

L'IMPASSE AU MOYEN-ORIENT PÈSE SUR LE SENTIMENT

Le conflit entre les États-Unis et l'Iran continue de peser sur les actions, influençant le sentiment du marché même pendant la semaine la plus chargée de la saison des résultats d'entreprise de ce trimestre. Les craintes s'intensifient quant au fait que l'impasse dans les négociations pourrait maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé plus longtemps.

Un responsable américain a déclaré que le président Donald Trump était mécontent de la dernière proposition iranienne visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient, douchant ainsi les espoirs d'un accord qui avait propulsé le S&P 500

.SPX , le Nasdaq 100 .NDX et le Nasdaq Composite .IXIC à des niveaux records ces derniers jours.

« Si les États-Unis sont mieux placés pour résister à une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz, l'économie mondiale en souffrirait, ce qui finirait par se répercuter sur les bénéfices et les cours boursiers aux États-Unis », a écrit M. Follmer.

Portant un nouveau coup aux pays exportateurs de pétrole, les Émirats arabes unis ont annoncé mardi à qu'ils quittaient l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole.

Les prix du pétrole ont augmenté de 53 % par rapport à leurs niveaux d'avant-guerre, alors que la route maritime cruciale passant par le détroit d'Ormuz reste perturbée. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont dépassé les 110 dollars le baril pour la première fois en trois semaines.

Par ailleurs, les investisseurs scrutent également les résultats publiés mardi par plusieurs géants du monde des affaires.

United Parcel Service UPS.N a chuté de 5,7 % avant l'ouverture de la bourse après que la société de logistique a annoncé une forte baisse de son bénéfice trimestriel ajusté.

General Motors GM.N a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année grâce à la résilience du marché automobile américain et à un remboursement de droits de douane attendu. L'action du constructeur automobile a reculé de 3 %.

Coca-Cola KO.N a grimpé de 5,5 % après que le géant des boissons a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,49 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,48 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux plus hauts et 47 nouveaux plus bas.