Bourse américaine : le décollage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

15 juin - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse de 0,6 % dans un marché volatil, alors que les débuts historiques de SpaceX

SPCX.O retiennent l'attention .N

** L'indice Dow Jones .DJI et l'indice Nasdaq Composite

.IXIC progressent tous deux de 0,7 %

** Le S&P 500 défend sa ligne clé , tandis que le Nasdaq conserve sa moyenne mobile à 50 jours alors que les haussiers poussent à la reprise

** Presque tous les secteurs progressent: les matériaux et les biens de consommation de base affichent la plus forte progression, tandis que seuls l'énergie et les services de communication reculent ** Les biens de consommation de base .SPLRCS progressent de 2,6 %. J.M. Smucker SJM.N bondit après que le fabricant de produits alimentaires emballés a dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels et annuels . ** Le secteur de l'industrie .SPLRCI progresse de 1,1 %. Les entreprises de transport routier telles que FedEx Freight

FDXF.N et J.B. Hunt JBHT.O ont reculé mercredi après le lancement par Amazon AMZN.O d'une offre de fret en chargement partiel (LTL). ** L'indice Tech .SPLRCT progresse de 0,5 %. Intel INTC.O bondit après l'annonce selon laquelle Alphabet GOOGL.O Google fait appel à Intel pour fabriquer trois millions de puces en interne, tandis que Nvidia NVDA.O évalue la technologie d'INTC.

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 9,4 %. Apple AAPL.O dévoile une refonte de Siri, longtemps attendue , pour combler son retard en matière d'IA par rapport à ses rivaux technologiques, mais le titre chute alors que les analystes de Wall Street affirment que ce rattrapage sera un marathon, et non un sprint.

Oracle ORCL.N recule en raison de ses importantes dépenses prévues en IA pour 2027 , de sa dette et de ses projets de levée de fonds. Super Micro SMCI.O s'effondre en raison d'une levée de fonds ciblée de 7 milliards de dollars visant à répondre à la demande croissante de serveurs IA.

Le secteur de l'énergie .SPNY recule de 0,4 %. Le groupe suit la baisse des cours du pétrole après l'annulation par le président Trump des frappes prévues contre l'Iran O/R . ** Le secteur des services de communication .SPLRCL recule de 1,9 %. La société de communications par satellite EchoStar

SATS.O , propriétaire d'actions SpaceX, chute après leur mise en bourse. ** Dans le même temps, SpaceX, la société d'Elon Musk, s'envole après une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars .

** Performance du SPX depuis le début de l'année: