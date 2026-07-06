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Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – L'éclat de l'été
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de jeudi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

6 juillet - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse de 1,8 % alors que les investisseurs suivent de près l'évolution de la situation géopolitique et les chiffres de l'emploi .N

** L'indice Dow Jones .DJI progresse de 2 % et l'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, avance de 2,1 % ** Le mois de juin difficile des géants de la tech a mis sous pression l’indice « Magnificent Seven » MAGS.K , mais l’ETF rebondit >de 5 % sur la semaine, tandis que le S&P 500 rebondit en fin de trimestre alors que les optimistes tablent sur de solides gains ** En effet, des méga-capitalisations aux petites capitalisations, les actions américaines ont clôturé un trimestre en force , même si, alors que les marchés divergent, la dynamique domine

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR met fin à trois semaines de baisse consécutives et progresse d’environ 11 points de base à 4,48 %, soit sa plus forte hausse depuis la mi-mai US/

** La grande majorité des secteurs brillent de mille feux: les services de communication sont les plus rayonnants, tandis que les valeurs reflets des obligations s'assombrissent ** Le secteur des services de communication .SPLRCL bondit de 4,9 %. Comcast CMCSA.O s'envole lundi grâce à son projet de scission de NBCUniversal et Sky Et Charter Communications CHTR.O progresse après l’annonce de discussions avec SpaceX SPCX.O en vue d’un partenariat dans la téléphonie mobile Meta META.O , la société mère de Facebook, s’envole suite à des informations indiquant qu’elle développerait une activité cloud afin de vendre sa capacité IA excédentaire ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD progresse de 2,8 %. Nike NKE.N rebondit, les investisseurs ayant bien accueilli les premiers signes d’amélioration de la marge bénéficiaire malgré le ralentissement en Chine ** Le secteur de la technologie .SPLRCT progresse de 0,9 %. L’action Apple AAPL.O atteint son plus haut niveau depuis trois semaines sur fond d’informations concernant de nouveaux iPhone L’indice des semi-conducteurs .SOX recule de 4,4 % après avoir enregistré les meilleurs résultats du premier semestre depuis plus de deux décennies, grâce à une hausse alimentée par l’IA ** Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS progresse de 0,1 %. L'action Kroger KR.N a d’abord chuté mercredi après l’annonce d’une opération de 1,65 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars visant à racheter le distributeur alimentaire Giant Eagle dans un contexte de concurrence accrue, mais le titre a finalement terminé la semaine en légère hausse ** Le secteur de l'immobilier .SPLRCR recule de 1,5 %. Digital Realty DLR.N chute après l'acquisition de la participation de Blackstone BX.N dans un centre de données, suivie d'une offre secondaire de 2,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de la part du gestionnaire d'actifs ** Parallèlement, le sentiment de l’AAII oscille entre espoir et hésitation

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

Véhicules électriques

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312,4100 USD NASDAQ +1,22%
BLACKSTONE
123,800 USD NYSE +0,85%
CHARTER COMM RG-A
134,9050 USD NASDAQ -1,67%
COMCAST
23,6550 USD NASDAQ -0,57%
DIGITA RLTY REIT
174,900 USD NYSE +0,93%
DJ TRANSPORT
21 841,10 Pts Index Ex -0,79%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 877,91 Pts Index Ex -0,04%
KROGER
57,715 USD NYSE -0,87%
META PLATFORMS
594,3960 USD NASDAQ +1,97%
NASDAQ Composite
26 178,76 Pts Index Ex +1,34%
NIKE
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S&P 500 INDEX
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/07/2026 à 12:01:02.

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