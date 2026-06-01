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Bourse américaine : l'IA à plein régime cette semaine
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

1er juin - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse pour la neuvième semaine consécutive, gagnant 1,4 % dans un contexte d'engouement pour l'IA et d'optimisme quant à un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran .N

** Le Dow Jones .DJI gagne 0,9 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, bondit de 2,4 % ** L'indice S&P 500 atteint de nouveaux sommets alors que la dynamique s'accélère, mais la largeur du marché reste à la traîne ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR retombe vers les 4,44 % alors que la cassure échoue et que la fourchette se réaffirme

** Au final, seule une minorité de secteurs accélère: la technologie passe à la vitesse supérieure, tandis que les valeurs défensives et l'énergie perdent de leur élan ** Le secteur technologique .SPLRCT bondit de 4,6 %. Dell

DELL.N s'envole après avoir relevé ses prévisions grâce à une forte demande de serveurs IA. DELL s'envole de 43 % sur la semaine Micron MU.O atteint un niveau record, le fabricant de puces mémoire rejoint le club des entreprises affichant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit d'environ 5 % Les prévisions de chiffre d'affaires de Salesforce CRM.N pour le deuxième trimestre fiscal déçoivent en raison des craintes liées à la disruption de l'IA. Le titre CRM affiche néanmoins une hausse hebdomadaire de 6 %

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD progresse de 1,5 %. Best Buy BBY.N s'envole après la publication de prévisions de ventes trimestrielles optimistes , grâce à une demande soutenue pour les ordinateurs portables et les smartphones Amazon.com AMZN.O et la société d'analyse de données Snowflake

SNOW.N concluent un accord AWS de 6 milliards de dollars alors que l'adoption de l'IA par les entreprises s'accélère

** Le secteur des biens de consommation courante .SPLRCS a perdu 3,2 %. Costco COST.O recule malgré des ventes supérieures aux prévisions au troisième trimestre, car son carburant à prix réduit attire davantage de consommateurs soucieux de leur budget

** Le secteur de l'énergie .SPNY recule de 5,4 %. Le groupe suit la baisse du prix du pétrole alors que la télévision d'État iranienne affirme que le projet d'accord américain permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz au trafic maritime O/R Les contrats à terme sur le brut NYMEX CLc1 testent un support clé alors que la géopolitique et les graphiques s'affrontent ** Parallèlement, les coûts cachés de la ruée vers l'or de l'IA, et BCA Research affirme que le boom de l'IA est alimenté par une bulle des bénéfices, et non par les valorisations

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

AMAZON.COM
270,6400 USD NASDAQ -1,23%
BEST BUY
77,950 USD NYSE +4,31%
COSTCO WHSL
956,3200 USD NASDAQ -3,91%
DELL TECH RG-C
420,940 USD NYSE +32,28%
DJ TRANSPORT
21 410,31 Pts Index Ex +0,26%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 032,46 Pts Index Ex +0,72%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICRON TECHNOLOGY
971,0000 USD NASDAQ +5,14%
NASDAQ Composite
26 972,62 Pts Index Ex +0,20%
S&P 500 INDEX
7 580,06 Pts CBOE +0,22%
SALESFORCE
191,100 USD NYSE +8,48%
SNOWFLAKE
255,510 USD NYSE +6,85%
USA BENCHMARK 10A
4,516 Rates +0,68%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/06/2026 à 12:00:58.

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