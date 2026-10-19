 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourse américaine : bilan hebdomadaire – Retraite du secteur de l'IA
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 12:02

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

19 octobre - ** L'indice S&P 500 .SPX recule de 1,9% sous l'effet des inquiétudes liées à l'IA .N

** L'indice Dow .DJI progresse de 0,7%, mais le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, recule de 4,5%

** Le Dow tente de se stabiliser, mais une résistance se profile à l'horizon

** Dans ce contexte, l'avance du secteur technologique sur celui des banques est à nouveau mise à l'épreuve

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s'envole jusqu’à environ 5,33%, puis recule pour terminer autour de 5,09%, les investisseurs cherchant des valeurs refuges US/

Avec ce retournement de tendance, un niveau de soutien se profile

** Seule une minorité de secteurs s'effrite: le secteur technologique s'effondre, tandis que les valeurs défensives de la santé et des biens de consommation de base contribuent à maintenir la barre

** L’indice technologique .SPLRCT s’effondre de 6,4%. Les valeurs des semi-conducteurs plongent , les craintes de hausse des taux alimentant les inquiétudes concernant les dépenses en IA, tandis que la dette de 50 milliards de dollars de CoreWeave CRWV.O , une entreprise de néocloud soutenue par Nvidia NVDA.O , aggrave les inquiétudes liées à la hausse des coûts d’emprunt

L’indice des semi-conducteurs .SOX plonge de >11%. Le SOX est désormais en baisse depuis 8 jours consécutifs, bien que cette chute laisse entrevoir un retournement de tendance, le marché étant le plus survendu depuis avril 2025

Les entreprises d’infrastructures d’IA s’effondrent alors que les anticipations de hausse des taux s’intensifient, le rapport sur l’IPC en forte hausse alimentant la chute, notamment chez les fabricants de serveurs d’IA Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD recule de 1,9%. Tesla TSLA.O a initialement progressé vendredi grâce à la nouvelle version de la Roadster , qui met en avant des propulseurs de type fusée. TSLA termine toutefois la séance dans le rouge, en baisse de 7% sur la semaine

** Le secteur financier .SPSY progresse de 1,4%. JPMorgan

JPM.N recule après des résultats du troisième trimestre décevants pour la première fois en près de trois ans , la volatilité des marchés ayant freiné les opérations de fusion-acquisition et les échanges obligataires

Goldman Sachs GS.N recule légèrement après que son activité actions a enregistré une hausse de 72% de son chiffre d’affaires trimestriel

Citigroup C.N s'effondre malgré une hausse de 40% de son bénéfice au troisième trimestre , portée par la progression des revenus de la banque d'investissement, des services et de la gestion de patrimoine

Wells Fargo WFC.N recule alors que le manque à gagner au niveau des revenus d'intérêts nets et du chiffre d'affaires au troisième trimestre éclipse les résultats supérieurs aux prévisions

Bank of America BAC.N recule après avoir enregistré une charge de 1,2 milliard de dollars liée aux bons du Trésor pour régler des enquêtes réglementaires concernant ses contrôles anti-blanchiment, et ne répond pas aux estimations de bénéfices

Morgan Stanley MS.N recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions grâce à la bonne tenue du négoce d’actions

Sur la semaine, l’indice bancaire S&P 500 .SPXBK recule légèrement de 0,4%, tandis que l’indice bancaire régional KBW

.KRX progresse de 1,3%

** Le secteur de la santé .SPXHC bondit de 3,4%. Les valeurs du secteur de la santé s’envolent, les investisseurs recherchant la sécurité face aux inquiétudes liées à l’endettement des entreprises technologiques

L'assureur UnitedHealth UNH.N progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 , alors que ses efforts de redressement s'accélèrent

** Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS bondit de 5%. Kimberly-Clark KMB.O s'envole après que le fabricant de couches Huggies a publié des résultats préliminaires du troisième trimestre supérieurs aux estimations , alors qu'il est en passe de finaliser l'acquisition, d'un montant d'environ 40 milliards de dollars, du fabricant de Tylenol, Kenvue KVUE.N , d'ici la fin de l'année

Walmart WMT.O progresse alors que la Deutsche Bank relève sa recommandation à “acheter”, estimant que le géant de la grande distribution est bien placé pour gagner des parts de marché dans le contexte inflationniste actuel

** Parallèlement, le pessimisme de l’AAII s’accentue alors que les investisseurs se montrent plus prudents

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Véhicules électriques

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
51,225 USD NYSE -0,86%
CITIGROUP
124,240 USD NYSE +0,83%
COREWEAVE
61,3900 USD NASDAQ -11,91%
DELL TECHNOLOGIES
451,540 USD NYSE -4,49%
DJ TRANSPORT
19 879,83 Pts Index Ex -1,13%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 002,41 Pts Index Ex -0,34%
GOLDMAN SACHS GR
880,520 USD NYSE -1,23%
HP ENTERPRISE
55,130 USD NYSE -5,96%
JPMORGAN CHASE
339,720 USD NYSE +1,24%
KENVUE
18,900 USD NYSE +1,29%
KIMBERLY-CLARK
105,5700 USD NASDAQ +1,44%
MICRON TECHNOLOGY
878,8400 USD NASDAQ -5,63%
MORGAN STANLEY
180,530 USD NYSE -0,85%
NASDAQ Composite
26 140,03 Pts Index Ex -2,14%
NVIDIA
214,1300 USD NASDAQ -1,43%
S&P 500 INDEX
7 659,44 Pts CBOE -1,09%
SANDISK
1 299,3000 USD NASDAQ -6,85%
SPACEX
146,0300 USD NASDAQ -1,74%
TESLA
354,7200 USD NASDAQ -2,13%
UNITEDHEALTH GRO
401,450 USD NYSE -1,28%
USA BENCHMARK 10A
5,192 Rates +1,66%
WALMART
118,8100 USD NASDAQ +0,80%
WELLS FARGO
83,870 USD NYSE +1,34%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 12:02:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • STEF : Attendre un test du support
    STEF : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 19.10.2026 12:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.10.2026 12:13 

    (Actualisé avec précision sur le secteur de l'IA, Red Cat Holdings, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    La Lituanie va renforcer la sécurité des infrastructures critiques, annonce le Premier ministre
    information fournie par Reuters 19.10.2026 12:12 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles et d'une citation du Premier ministre aux paragraphes ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VUSIONGROUP : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 19.10.2026 12:04 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 840,57 -1,46%
Pétrole Brent
108,66 +2,81%
HAFFNER ENERGY
0,707 +1,00%
EUTELSAT
1,691 -4,25%
2CRSI
26,1 -0,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank