Bourse américaine : bilan hebdomadaire – Retraite du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

19 octobre - ** L'indice S&P 500 .SPX recule de 1,9% sous l'effet des inquiétudes liées à l'IA .N

** L'indice Dow .DJI progresse de 0,7%, mais le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, recule de 4,5%

** Le Dow tente de se stabiliser, mais une résistance se profile à l'horizon

** Dans ce contexte, l'avance du secteur technologique sur celui des banques est à nouveau mise à l'épreuve

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s'envole jusqu’à environ 5,33%, puis recule pour terminer autour de 5,09%, les investisseurs cherchant des valeurs refuges US/

Avec ce retournement de tendance, un niveau de soutien se profile

** Seule une minorité de secteurs s'effrite: le secteur technologique s'effondre, tandis que les valeurs défensives de la santé et des biens de consommation de base contribuent à maintenir la barre

** L’indice technologique .SPLRCT s’effondre de 6,4%. Les valeurs des semi-conducteurs plongent , les craintes de hausse des taux alimentant les inquiétudes concernant les dépenses en IA, tandis que la dette de 50 milliards de dollars de CoreWeave CRWV.O , une entreprise de néocloud soutenue par Nvidia NVDA.O , aggrave les inquiétudes liées à la hausse des coûts d’emprunt

L’indice des semi-conducteurs .SOX plonge de >11%. Le SOX est désormais en baisse depuis 8 jours consécutifs, bien que cette chute laisse entrevoir un retournement de tendance, le marché étant le plus survendu depuis avril 2025

Les entreprises d’infrastructures d’IA s’effondrent alors que les anticipations de hausse des taux s’intensifient, le rapport sur l’IPC en forte hausse alimentant la chute, notamment chez les fabricants de serveurs d’IA Dell DELL.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD recule de 1,9%. Tesla TSLA.O a initialement progressé vendredi grâce à la nouvelle version de la Roadster , qui met en avant des propulseurs de type fusée. TSLA termine toutefois la séance dans le rouge, en baisse de 7% sur la semaine

** Le secteur financier .SPSY progresse de 1,4%. JPMorgan

JPM.N recule après des résultats du troisième trimestre décevants pour la première fois en près de trois ans , la volatilité des marchés ayant freiné les opérations de fusion-acquisition et les échanges obligataires

Goldman Sachs GS.N recule légèrement après que son activité actions a enregistré une hausse de 72% de son chiffre d’affaires trimestriel

Citigroup C.N s'effondre malgré une hausse de 40% de son bénéfice au troisième trimestre , portée par la progression des revenus de la banque d'investissement, des services et de la gestion de patrimoine

Wells Fargo WFC.N recule alors que le manque à gagner au niveau des revenus d'intérêts nets et du chiffre d'affaires au troisième trimestre éclipse les résultats supérieurs aux prévisions

Bank of America BAC.N recule après avoir enregistré une charge de 1,2 milliard de dollars liée aux bons du Trésor pour régler des enquêtes réglementaires concernant ses contrôles anti-blanchiment, et ne répond pas aux estimations de bénéfices

Morgan Stanley MS.N recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions grâce à la bonne tenue du négoce d’actions

Sur la semaine, l’indice bancaire S&P 500 .SPXBK recule légèrement de 0,4%, tandis que l’indice bancaire régional KBW

.KRX progresse de 1,3%

** Le secteur de la santé .SPXHC bondit de 3,4%. Les valeurs du secteur de la santé s’envolent, les investisseurs recherchant la sécurité face aux inquiétudes liées à l’endettement des entreprises technologiques

L'assureur UnitedHealth UNH.N progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 , alors que ses efforts de redressement s'accélèrent

** Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS bondit de 5%. Kimberly-Clark KMB.O s'envole après que le fabricant de couches Huggies a publié des résultats préliminaires du troisième trimestre supérieurs aux estimations , alors qu'il est en passe de finaliser l'acquisition, d'un montant d'environ 40 milliards de dollars, du fabricant de Tylenol, Kenvue KVUE.N , d'ici la fin de l'année

Walmart WMT.O progresse alors que la Deutsche Bank relève sa recommandation à “acheter”, estimant que le géant de la grande distribution est bien placé pour gagner des parts de marché dans le contexte inflationniste actuel

** Parallèlement, le pessimisme de l’AAII s’accentue alors que les investisseurs se montrent plus prudents

** Performance du SPX depuis le début de l'année: