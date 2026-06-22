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Bourse américaine : bilan hebdomadaire : reprise
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de jeudi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

22 juin - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, gagnant 0,9 %, l'optimisme lié à l'accord entre les États-Unis et l'Iran l'emportant sur le ton belliciste de la Fed

.N

** L'indice Dow Jones .DJI grimpe de 0,7 % et termine en baisse de 0,8 % par rapport à son plus haut historique, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, bondit de 2,4 % ** Un retournement haussier relance la progression du S&P 500 vers des records, et les marchés se remettent du repli de juin alors que le Nasdaq vise de nouveaux records; le SPX termine la semaine en baisse de 1,4 % par rapport à son plus haut historique, tandis que l’IXIC recule de 2,1 % par rapport à son plus haut historique ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s'élève jusqu'à 4,50 % après que la première intervention du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a laissé entrevoir un resserrement de la politique monétaire; il termine autour de 4,45 % US/ . Le rendement se stabilise, mais une évolution plus marquée se profile toujours

** La plupart des secteurs sont en hausse: la technologie et l’industrie sont les plus dynamiques, tandis que les valeurs défensives et le secteur de l’énergie sont en recul ** L'indice technologique .SPLRCT progresse de 3,1 %. Le titre Intel INTC.O bondit après que Donald Trump a annoncé qu'Apple

AAPL.O avait accepté de s'associer à INTC pour fabriquer des puces aux États-Unis, et les valeurs du secteur des semi-conducteurs rebondissent pour atteindre de nouveaux sommets

L’indice des semi-conducteurs .SOX bondit >7 % et atteint un nouveau record historique En revanche, le cabinet de conseil Accenture ACN.N recule après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires décevantes ** Le secteur des services de communication .SPLRCL progresse de 1,1 %. Cependant, l’action Fox FOXA.O s’effondre après l’annonce d’une transaction de 22 milliards de dollars concernant la plateforme de streaming Roku ROKU.O ** Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS recule de 2,9 %. L’action Kroger KR.N chute après que la société a réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels, tout en signalant une hausse de l’inflation alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses ** Le secteur de la santé .SPXHC recule de 3 %. Toutefois, Moderna MRNA.O rebondit après que des responsables de la FDA américaine ont déclaré que les données sur le vaccin contre la grippe pourraient justifier son utilisation chez les personnes âgées ** Le secteur de l'énergie .SPNY recule de 6,6 %. Le groupe plonge alors que le pétrole s'effondre à son plus bas niveau depuis le début de la guerre en Iran après l'accord de cessez-le-feu O/R . Le brut cède, testant son niveau de soutien alors que la tendance baissière s'accentue ** Dans le même temps, SpaceX SPCX.O s’envole après son introduction en bourse spectaculaire de la semaine dernière, dépassant la capitalisation boursière d’Amazon AMZN.O alors que la cotation des options alimente la flambée, avant de reculer

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

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KROGER
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MODERNA
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NASDAQ Composite
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 12:01:27.

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