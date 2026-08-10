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Bourse américaine : bilan hebdomadaire : la reprise se poursuit
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 12:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

10 août - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, gagnant 3,6 %, alors que les investisseurs analysent une multitude de résultats d'entreprises, de données économiques et d'évolutions diplomatiques au Moyen-Orient .N

** L'indice Dow Jones .DJI progresse de 3 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, s'envole de 5,2 % ** Les acheteurs reprennent le contrôle du marché , tandis que le S&P 500 atteint de nouveaux records ** Dans le même temps, le Nasdaq Composite fait fi des craintes de correction, l’ensemble du marché se joint à la reprise de l’ et reste favorable à celle-ci ** Et en juillet, la dynamique MTUM.K s'inverse, mais conserve son avance, tandis que les investisseurs particuliers restent engagés ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s'enfonce à environ 4,65 %, le rapport sur l'emploi ayant anéanti les anticipations de hausse des taux US/

** La grande majorité des secteurs progresse: la technologie et les matériaux s'envolent, tandis que les services aux collectivités et l'énergie reculent ** Le secteur technologique .SPLRCT s’envole de 7,2 %. Les entreprises de photonique Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O bondissent après l’annonce d’un projet américain d’interdiction des équipements chinois destinés aux centres de données. COHR et LITE enregistrent des gains hebdomadaires respectifs de 44 % et 25 % Palantir PLTR.O s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, grâce à une forte demande en matière d'analyse de données basée sur l'IA

L’indice des semi-conducteurs .SOX rebondit de 9 % > ** Le secteur des matériaux .SPLRCM progresse de 5,6 %. Les sociétés minières aurifères, dont Newmont NEM.N , brillent alors que le cours de l'or XAU= s'apprête à enregistrer sa meilleure semaine depuis janvier ** Le secteur industriel .SPLRCI progresse de 3 %. Caterpillar CAT.N accélère après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance des ventes pour en 2026, grâce au développement des centres de données IA ** Le secteur des services de communication .SPLRCL progresse de 1,3 %. Disney DIS.N grimpe après avoir annoncé des bénéfices trimestriels optimistes , portés par les recettes au box-office de « Toy Story 5 » et par ses parcs d’attractions Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, recule après avoir procédé à un remaniement de sa direction en matière d’IA ** Le secteur de l’énergie .SPNY recule de 3,3 %. Le groupe suit la baisse des cours du brut alors que les traders évaluent un éventuel accord sur le détroit d’Ormuz entre l’Iran et les États du Golfe O/R ** Dans le même temps, SpaceX SPCX.O recule dans un premier temps, les investisseurs se montrant réticents face au coût de l’expansion dans l’IA , mais rebondit ensuite, ses résultats et l’expiration des restrictions de vente lui permettant de surmonter les obstacles à court terme

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/08/2026 à 12:01:24.

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