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Bourse américaine : bilan hebdomadaire : des signaux contradictoires
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

27 avril - ** Le S&P 500 .SPX en hausse pour la quatrième semaine consécutive, gagnant 0,5 % alors que les investisseurs surveillent la situation géopolitique et les résultats des entreprises .N

** Le Dow .DJI recule de 0,4 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, progresse de 1,5 % ** Des records partout, mais le Dow répond “non”; il termine vendredi à 1,9 % en dessous de son plus haut historique, mais les petites capitalisations enregistrent de gros gains: les petites capitalisations prennent la tête en 2026 ** Et après sa plus forte hausse depuis 2020, le S&P 500 peut-il continuer à grimper ? ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR remonte vers les 4,31 %, se tendant comme un ressort alors que les traders se préparent à une cassure US/

** Au final, seule une minorité de secteurs affiche une conviction à la hausse: l'énergie et la technologie sont les plus sûrs, tandis que la santé reste incertaine ** Le secteur de l'énergie .SPNY gagne 3,2 %. Le groupe progresse, suivant les cours du brut , sur fond de craintes d'un effondrement du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran O/R ** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 3,1 %. Intel

INTC.O atteint un plus haut historique après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le deuxième trimestre , grâce à une forte demande pour ses processeurs dans le contexte de l'essor de l'IA, ce qui alimente la hausse d'Advanced Micro Devices AMD.O et des valeurs du secteur des puces électroniques Texas Instruments TXN.O bondit grâce à des perspectives optimistes pour le deuxième trimestre , alimentées par une forte demande de puces pour centres de données L'indice des semi-conducteurs .SOX s'envole de 10 %. Trop loin, trop vite? La forte hausse du SOX suscite des inquiétudes, mais jusqu'à vendredi, l'indice affichait une série record de 18 jours de hausse consécutifs Apple AAPL.O nomme John Ternus, un vétéran du matériel informatique, au poste de directeur général pour succéder à Tim Cook Du côté des mauvaises nouvelles, IBM IBM.N recule alors que la croissance de ses activités logicielles ralentit et que les inquiétudes liées à l'IA s'intensifient, tandis que ServiceNow NOW.N s'effondre après avoir évoqué des retards dans un contrat au Moyen-Orient qui pèseront sur son chiffre d'affaires du premier trimestre, déclenchant une vague de ventes de titres du secteur logiciel ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD recule légèrement de 0,3 %. Tesla TSLA.O chute alors que son plan de dépenses plus élevé pour 2026 , supérieur à 25 milliards de dollars, éclipse ses résultats optimistes du premier trimestre Lululemon LULU.O recule après la nomination d'un ancien cadre de Nike NKE.N au poste de directeur général Amazon.com AMZN.O progresse toutefois après avoir annoncé un accord de 25 milliards de dollars avec Anthropic pour développer l'IA ** Le secteur industriel .SPLRCI recule de 0,6 %. Les actions des compagnies aériennes chutent alors que la compagnie low-cost Spirit est sur le point de conclure un accord de sauvetage avec l'administration Trump

L'indice NYSE Arca Airline .XAL recule de 10 % À l'inverse, United Rentals URI.N bondit après une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , le premier trimestre ayant dépassé les attentes grâce à de grands projets Boeing BA.N progresse grâce à des pertes bien inférieures aux prévisions alors que la reprise s'accélère ** Le secteur des services de communication .SPLRCL perd 0,8 %. Charter Communications CHTR.O trébuche après avoir perdu plus de clients haut débit que prévu Netflix NFLX.O renforce son plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars, mais NFLX recule de 5 % sur la semaine ** Le secteur de la santé .SPXHC recule de 3,1 %. L'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N chute après une baisse du volume d'activité pendant la saison grippale ** Dans le même temps, les investisseurs particuliers optimistes s'attaquent , et la société de location de voitures Avis Budget CAR.O , qui a été le moteur de la hausse du Dow Transports .DJT , s'effondre après une remontée record, déclenchée par un énorme "short squeeze"

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
261,1200 USD NASDAQ -1,09%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
334,6300 USD NASDAQ -3,79%
APPLE
267,6100 USD NASDAQ -1,27%
AVIS BUDGET GROU
187,0700 USD NASDAQ -8,30%
BOEING CO
231,340 USD NYSE -0,48%
CHARTER COMM RG-A
174,6100 USD NASDAQ -3,06%
DJ TRANSPORT
20 843,82 Pts Index Ex -0,23%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 167,79 Pts Index Ex -0,13%
HCA HEALTHCARE
445,770 USD NYSE +3,06%
IBM
228,050 USD NYSE -1,57%
INTEL
84,9900 USD NASDAQ +2,97%
LULULEMON ATHL
146,9400 USD NASDAQ +2,18%
NASDAQ Composite
24 887,10 Pts Index Ex +0,20%
NETFLIX
91,3700 USD NASDAQ -1,16%
NIKE -B-
45,175 USD NYSE +1,09%
S&P 500 INDEX
7 173,91 Pts CBOE +0,12%
SERVICENOW
90,450 USD NYSE +0,31%
TESLA
378,6700 USD NASDAQ +0,63%
TEXAS INSTRUMENT
269,5000 USD NASDAQ -2,76%
UNITED RENTALS
959,965 USD NYSE -1,47%
UNITEDHEALTH GRO
354,730 USD NYSE -0,03%
USA BENCHMARK 10A
4,373 Rates +0,45%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/04/2026 à 12:02:00.

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