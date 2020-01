Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Alstom à un plus haut de près de 10 ans, des discussions avec Bombardier évoquées Reuters • 22/01/2020 à 09:52









PARIS, 22 janvier (Reuters) - L'action Alstom ALSO.PA gagne plus de 1,5% mercredi matin en Bourse de Paris pour évoluer à un plus haut de près de dix ans à la suite d'informations faisant état de discussions avec le canadien Bombardier BBDb.TO en vue d'un possible rapprochement de leurs activités ferroviaires. Selon l'agence Bloomberg, ces discussions durent depuis plusieurs mois. Aucun des deux groupes n'a souhaité faire de commentaire. Ces informations sont parues près d'un an après le rejet par la Commission européenne d'un projet de regroupement des activités rail d'Alstom et de l'allemand Siemens SIEGn.DE . Ce rapprochement ambitionnait de contrer la menace du géant chinois CRRC 601766.SS dans le ferroviaire. L'hypothèse d'un rapprochement d'Alstom et Bombardier, qui traverse pour sa part une passe difficile comme en témoigne son récent avertissement sur résultats , a eu mardi un impact positif sur le titre du groupe canadien qui a clôturé en hausse de 5,7% à la Bourse de Toronto. Mercredi, l'action Alstom prenait 1,75% à 45,99 euros après une demi-heure d'échanges à Paris, parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF120 .SBF120 , lui-même en progression de 0,31% au même moment. Le titre a grimpé un peu auparavant à 46,13 euros, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis avril 2010. Depuis le début de l'année, le titre Alstom a gagné 7% après s'être adjugé 19,4% en 2019. (Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)

