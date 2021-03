Bourse : achetez les quatre plus fortes baisses de la semaine dernière

Les conseils du Revenu sur les plus fortes variations du SBF 120. (© DR)

La cote parisienne a reculé de quelques points la semaine dernière et perd 1,5% depuis son sommet du 15 mars. L'incertitude pesant sur la reprise économique a pénalisé les valeurs cycliques. Découvrez nos conseils boursiers sur les tops et les flops du SBF 120 sur les cinq dernières séances.

La Bourse de Paris s'est légèrement repliée la semaine dernière.

En cinq séances, le CAC 40 a perdu 0,15% et le SBF 120 0,16%. Ils abandonnent respectivement 1,66% et 1,5% depuis le sommet de plus d'un an touché le 15 mars.

La troisième vague épidémique en Europe et son cortège de nouvelles restrictions sanitaires notamment en France et en Allemagne rendent les investisseurs un peu nerveux. D'autant que la campagne de vaccination, sensée accélérer la sortie de crise, a été retardée par des doutes concernant le produit d'Astrazeneca.

La tech se reprend

Selon Euler Hermès, chaque semaine de retard dans la campagne vaccinale coûte plus de 17 milliards d'euros à l'économie de l'Union européenne (dont 3 milliards à la France).

Dans ce contexte, certaines actions cotées à Paris ont malgré tout réussi à tirer leur épingle du jeu.

Plus forte hausse du SBF 120 la semaine dernière avec un gain de 5,85%, l'action Maisons du Monde continue à être portée par la spéculation depuis l'entrée à son capital de Majorelle Investments. Elle gagne désormais 30% depuis le début de l'année et 115% sur un an.

Le titre est suivi de près par des valeurs liées à la technologie qui avaient subi la désaffection pour le secteur ces dernières semaines. Soitec s'est ainsi repris de 5,52% en Bourse, Legrand de 5,49%