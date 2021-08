Bourse : achetez ces 2 actions du CAC 40 après leur baisse

Les conseils du Revenu sur les plus fortes variations du SBF 120. (© Shutterstock))

Après un plongeon de près de 4% entre le 13 et le 20 août, la cote parisienne a repris quelques couleurs la semaine dernière. Profitant de la hausse du cours du pétrole, certaines actions ont bondi de plus de 9%. À l'inverse, des valeurs défensives ont été délaissées. Découvrez nos conseils sur les quatre plus fortes hausses et les quatre plus fortes baisses enregistrées par des titres du SBF 120 au cours des cinq dernières séances.

La Bourse de Paris a légèrement rebondi la semaine dernière après son trou d'air des jours précédents.

Le CAC 40 s'est repris de 0,84% en cinq séances et le SBF 120 a gagné 0,95% dans un contexte marqué par le discours du président de la Fed à Jackson Hole.

Vaccin de Valneva

Certaines actions ont toutefois enregistré des hausses nettement supérieures. Parmi elles, Valneva s'est envolée de 33,36%. Le 24 août, les dirigeants de la biotech ont indiqué s'attendre à une efficacité supérieure à 80% pour le vaccin développé par l'entreprise contre le Covid-19. Ils ont déposé un dossier de soumission «progressive» du produit auprès des autorités britanniques. Les résultats de phase III de ce candidat vaccin sont attendus en octobre.

Outre Valneva, trois autres actions du SBF 120 ont grimpé de plus de 9% la semaine dernière. Vallourec (+13,30%), CGG (+9,38%) et TechnipFMC (+9,16%) ont profité du rebond du cours du pétrole sur la période. Le Brent a progressé de 11% en cinq séances après avoir touché un plus bas depuis le printemps dernier. Ces trois titres restent toutefois à la peine depuis le début de l'année : CGG a perdu 19%, TechnipFMC 3% et Vallourec 16%.

Nous sommes neutres sur CGG et Vallourec après leurs déboires boursiers et nous restons à l'écart de TechnipFMC.

En